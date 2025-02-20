الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آسيوي الشطرنج» يعين إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً

«آسيوي الشطرنج» يعين إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً
20 فبراير 2025 17:54

 
العين (وام)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»


أعلن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اعتماد تعيين الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، في منصب الأمين العام المساعد.
جاء ذلك خلال اجتماع الربع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، عبر «تقنية الاتصال المرئي»؛ حيث رحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بانضمام الخوري إلى الفريق القيادي للاتحاد، بفضل خبراته الواسعة في المجالات الإدارية والفنية والإستراتيجية، والتي ستشكل إضافة قيمة لمسيرة تطوير الشطرنج في القارة الآسيوية.
وأكد الخوري عزمه على بذل جهوده لتعزيز مكانة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي.

الإمارات
الشطرنج
الاتحاد الآسيوي للشطرنج
الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©