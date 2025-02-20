«آسيوي الشطرنج» يعين إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً



العين (وام)



أعلن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اعتماد تعيين الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، في منصب الأمين العام المساعد.

جاء ذلك خلال اجتماع الربع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، عبر «تقنية الاتصال المرئي»؛ حيث رحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بانضمام الخوري إلى الفريق القيادي للاتحاد، بفضل خبراته الواسعة في المجالات الإدارية والفنية والإستراتيجية، والتي ستشكل إضافة قيمة لمسيرة تطوير الشطرنج في القارة الآسيوية.

وأكد الخوري عزمه على بذل جهوده لتعزيز مكانة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي.