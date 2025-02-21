المتأهلون من «الملحق» في «يوروبا ليج»



روما (رويترز)



حسم فناربخشه تأهله إلى دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه 5-2 في مجموع المباراتين على أندرلخت، ضمن ملحق «يوروبا ليج»، بعد تعادله 2-2 في مباراة إياب في بلجيكا توقفت لدقائق، بينما تأهل أياكس أمستردام بصعوبة على حساب يونيون سانت جيلواز.

واستقبل أياكس المتوج سابقاً بالبطولة هدفاً مبكراً أمام الفريق البلجيكي، وطُرد لاعبه دافي كلاسن، قبل أن يسجل سانت جيلواز هدفاً آخر ليدفع المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكان هدف كينيث تيلور من ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة الثالثة للشوط الإضافي الأول كافيا للتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وسجل فناربخشه فريق المدرب جوزيه مورينيو هدفاً في الدقيقة الرابعة أمام أندرلخت، لكن اللاعبين اضطروا إلى مغادرة الملعب بسبب شغب الجماهير، وتم استئناف المباراة بعد 20 دقيقة، وانتهت بالتعادل 2-2، ليتفوق الفريق التركي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وتغلب فريق فيكتوريا بلزن التشيكي 3-صفر على ضيفه فرنسفاروش المجري، ليتفوق 3-1 إجمالا، بينما سجل لوكا سوتشيتش هدفين ليقود ريال سوسيداد لفوز ساحق 5-2 على ميتيلاند، ليكون مجموع المباراتين 7-3 للفريق الإسباني.

وتأهل روما إلى الدور التالي بفوزه 3-2 على عشرة لاعبين من بورتو بفضل هدفين من باولو ديبالا، ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.

وودع جالطة سراي البطولة أمام ألكمار الهولندي 6-3 في مجموع المباراتين بعد التعادل 2-2.

وتأهل ستيوا بوخارست أيضاً بفوزه 2-صفر على ضيفه باوك، ليضمن الفوز 4-1 في مجموع المباراتين، بينما واصل بودو جليمت النرويجي مسيرته الرائعة بفوزه 5-2 في الوقت الإضافي على تفينتي ليتأهل بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.