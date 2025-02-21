عاجل قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه أتلتيكو مدريد

أبوظبي (الاتحاد)

سحبت اليوم في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجاءت كالتالي:

باريس سان جرمان (فرنسا) - ليفربول (انجلترا)

بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (اسبانيا)

ريال مدريد (اسبانيا) - اتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ايندهوفن (هولندا) - أرسنال (انجلترا)

فينورد (هولندا)- إنتر (ايطاليا)

بايرن ميونيخ (المانيا) - باير ليفركوزن (المانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - ليل (فرنسا)

كلوب بروج (بلجيكا) - استون فيلا (انجلترا)

تقام مباريات الذهاب في 4 و5 مارس والإياب في 11 و12 منه.

سجل مواجهات ليفربول ضد باريس سان جيرمان في جميع المسابقات

عدد المباريات: 4

فوز ليفربول: 2

فوز باريس سان جيرمان: 2

تعادلات: 0

أهداف ليفربول: 6

أهداف باريس سان جيرمان: 7

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سجل مواجهات أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في جميع المسابقات

عدد المباريات: 236

فوز أتلتيكو مدريد: 59

فوز ريال مدريد: 120

تعادلات: 57

أهداف أتلتيكو مدريد: 306

أهداف ريال مدريد: 407

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سجل مواجهات بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن في جميع المسابقات

عدد المباريات: 102

فوز بايرن ميونخ: 60

فوز باير ليفركوزن: 22

تعادلات: 20

أهداف بايرن ميونخ: 203

أهداف باير ليفركوزن: 123

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سجل مواجهات برشلونة ضد بنفيكا في جميع المسابقات

عدد المباريات: 10

فوز برشلونة: 4

فوز بنفيكا: 2

تعادلات: 4

أهداف برشلونة: 13

أهداف بنفيكا: 11







عاجل.. الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

نيون (رويترز)

أجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية مراسم قرعة أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتأهلت ثمانية فرق من مرحلة الدوري بالنظام الجديد للبطولة التي ضمت 36 فريقاً مباشرة إلى دور الستة عشر، إلى جانب ثمانية فرق من المرحلة الفاصلة.

وفيما يلي نتيجة قرعة دور الستة عشر..

- كلوب بروج البلجيكي ضد أستون فيلا الإنجليزي

- بروسيا دورتموند الألماني ضد ليل الفرنسي

- ريال مدريد الإسباني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني

- بايرن ميونيخ الألماني ضد باير ليفركوزن الألماني

- أيندهوفن الهولندي ضد أرسنال الإنجليزي

- فينوورد الهولندي ضد إنتر ميلان الإيطالي

- باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ليفربول الإنجليزي

- بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني

وتقام مباريات الذهاب في الرابع والخامس من مارس المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولاً، بينما تقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

قرعة دور الثمانية

1- الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول سيواجه الفائز من مواجهة كلوب بروج وأستون فيلا

2- الفائز من مواجهة أيندهوفن وأرسنال سيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

3- الفائز من مواجهة بنفيكا وبرشلونة سيواجه الفائز من مواجهة بروسيا دورتموند وليل

3- الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وليفركوزن سيواجه الفائز من مواجهة فينوورد وإنتر

تقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق الفائز من المواجهة الأولى أحد يومي الثامن والتاسع من أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 15 و16 أبريل.

قرعة نصف النهائي

الفائز من المواجهة الثانية في دور الثمانية ضد الفائز من المواجهة الأولى

الفائز من المواجهة الثالثة في دور الثمانية ضد الفائز من المواجهة الرابعة.

وتقام مباريات الذهاب على ملعب الفريق المنتصر من المواجهة الأولى أحد 29 و30 أبريل، وتقام مباريات الإياب يومي 6 و7 مايو.