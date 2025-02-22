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الرياضة

توقيع ميسي يعاقب الحكم!

توقيع ميسي يعاقب الحكم!
22 فبراير 2025 09:03

 
ميامي (رويترز)

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عاقب اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي «الكونكاكاف» حكماً مكسيكياً طلب توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
وبعد إطلاق صفارة النهاية في فوز إنتر ميامي 1-صفر على سبورتنج كنساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف بهدف رائع سجله ميسي في الشوط الثاني، اتجه الحكم ماركو أنتونيو أورتيز إلى اللاعب الأرجنتيني الدولي الفائز بكأس العالم 2022.
وبدا أنه يطلب قميص ميسي، لكن تبين أنه طلب توقيعه لأحد أقاربه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن الكونكاكاف قرر معاقبة الحكم.
وقال الاتحاد في بيان إلى شبكة (ئي.إس.بي.إن) «بعد التحقيق، عرف الكونكاكاف أن الحكم طلب من اللاعب توقيعه من أجل أحد أفراد عائلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تتماش أفعال الحكم مع قواعد الاتحاد الخاصة بتصرف الحكام والإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الطلبات».
ورغم أن الكونكاكاف لم يكشف طبيعة الإجراء التأديبي، فإنه أضاف أن الحكم قال إنه يتحمل المسؤولية كاملة، واعتذر على مخالفة القواعد.
ومن المقرر أن يحل سبورتنج ضيفاً على إنتر ميامي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب. 

الأرجنتين
أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
المكسيك
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