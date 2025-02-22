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الرياضة

اعتماد حكام الجولة الأولى لـ«خليجي القدامى»

اعتماد حكام الجولة الأولى لـ«خليجي القدامى»
22 فبراير 2025 13:09

الكويت (وام)
اعتمدت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج للقدامى لكرة القدم، الأطقم التحكيمية لمباريات الجولة الافتتاحية التي تنطلق اليوم في الكويت.
ويتألف الطاقم التحكيمي للمباراة الأولى، بين منتخبي العراق واليمن من حكم الساحة سعود العذبه، وعبدالعزيز عيدان «المساعد الأول»، وعمر الشطي «المساعد الثاني»، ومحمود الغطريفي، حكماً رابعاً.
وأسندت إدارة المباراة الثانية، بين المنتخبين السعودي ونظيره البحريني إلى حكم الساحة علي محمود، ومشاري الفوزان «المساعد الأول»، ومساعد الشمري «المساعد الثاني»، ومحمد عمر حكماً رابعاً.
ويقود المباراة الثالثة بين منتخبي الكويت ونظيره العماني، الحكم أحمد قايد، وسالم الشطي «المساعد الأول»، وموسى الخياط «المساعد الثاني»، وناصر الحمدان، حكماً رابعاً، بينما يدير مباراة منتخبنا الوطني ونظيره القطري، التي تقام في ختام اليوم الأول من الدور التمهيدي الحكم نجم عبود، بمعاونة الحكمين سيد علي محمود «المساعد الأول»، وظافر العجمي «المساعد الثاني»، وناصر الحمدان، حكماً رابعاً.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي، آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين التحكيمية الخاصة بالبطولة، ومراجعة اللوائح المنظمة لضمان سير المباريات بسلاسة، ووفق أعلى معايير النزاهة والعدالة.
 

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