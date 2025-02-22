الأحد 23 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجواد الإماراتي «كينج ميكر» بطل كأس «المنيفة» في السعودية

الجواد الإماراتي «كينج ميكر» بطل كأس «المنيفة» في السعودية
22 فبراير 2025 13:30

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ثنائية لـ«خيول ياس» في مضمار أبوظبي
بنزيمة يقترب من «الهدف 500»

حقق الجواد «آر بي كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية الإماراتية، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، لقب النسخة الرابعة من كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة للفئة الأولى، والبالغ جائزته 1.5 مليون دولار، مقدمة من وزارة الثقافة، وخطف الأضواء، بعد أن قدم مستوى عالياً من التنافسية.
انطلق الجواد «آر بي كينج ميكر» من البوابة رقم 12 وهي الأبعد، وفرض سيطرته عند بداية المسار المستقيم، قبل أن يصمد في صد هجوم متأخر من صاحب المركز الثاني «نابوكو آل موري» ليحسم الفوز بفارق طول واحد، وجاء المرشح الأول «عسفان الخالدية» ثالثاً بفارق نصف طول آخر، وسجل الفائز زمناً قدره 2:20.298 لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي في ميدان الملك عبدالعزيز.

سباقات الخيول
الخيول
السعودية
خيول الإمارات
آخر الأخبار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
علوم الدار
منح المرونة "للعمل عن بعد" يوم الجمعة للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان
اليوم 12:33
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
الرياضة
هل تستمر معاناة ليفربول في «ملعب الرعب» أمام مانشستر سيتي؟
اليوم 12:30
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
علوم الدار
"الاتحادية للموارد البشرية" تعلن ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
اليوم 12:14
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
الرياضة
ميسي يفتتح الدوري الأميركي بـ«تمريرتين حاسمتين»
اليوم 12:11
أرشيفية
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء بنجاح
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©