الجواد الإماراتي «كينج ميكر» بطل كأس «المنيفة» في السعودية

عصام السيد (أبوظبي)

حقق الجواد «آر بي كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية الإماراتية، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، لقب النسخة الرابعة من كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة للفئة الأولى، والبالغ جائزته 1.5 مليون دولار، مقدمة من وزارة الثقافة، وخطف الأضواء، بعد أن قدم مستوى عالياً من التنافسية.

انطلق الجواد «آر بي كينج ميكر» من البوابة رقم 12 وهي الأبعد، وفرض سيطرته عند بداية المسار المستقيم، قبل أن يصمد في صد هجوم متأخر من صاحب المركز الثاني «نابوكو آل موري» ليحسم الفوز بفارق طول واحد، وجاء المرشح الأول «عسفان الخالدية» ثالثاً بفارق نصف طول آخر، وسجل الفائز زمناً قدره 2:20.298 لمسافة 2100 متر على المضمار العشبي في ميدان الملك عبدالعزيز.