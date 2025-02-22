«دبي فيوتشر» لجودلفين يُعانق لقب «ند الشبا»

محمد حسن (دبي)



تُوج الجواد «دبي فيوتشر» لجودلفين بلقب سباق ند الشبا تروفي، فيما حصدت المهرة «تشوسيا» لمحمد النابودة لقب سباق بلانشين ستيكس، ضمن الأمسية الثالثة عشرة لكرنفال سباقات دبي، التي استضافها مضمار ميدان، وتألفت من ثمانية أشواط.

وقدم نجم جودلفين «دبي فيوتشر»، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة سيلفستر دي سوزا، أداءً رائعاً في أول مشاركة له منذ 14 شهراً، حيث حقق انتصاراً مستحقاً، وتفوق على «كينج أوف كونكويست» في السباق الذي امتد لمسافة 2810 أمتار للفئة الثالثة في الشوط السابع، وسجل 2:57:55 دقيقة.

وجاء فوز «تشوسيا»، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، بلقب سباق بلانشين ستيكس في الشوط الخامس للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر للفئة الثانية، وسجلت ابنة «نايت أوف ثندر» 1:48:78 دقيقة.

وتمكنت النجمة «كوين ازتيكا» لجلسنر ريسنج، بإشراف نيلز بيترسون، وقيادة كارلوس لوبيز، من انتزاع لقب سباق أوكس الإمارات للفئة الثالثة الذي أقيم في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، وسجلت 2:00:43 دقيقة.

ونال «جلاكتيك ستار» لنقابة بلو بلود، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، لقب البستكية «قوائم» في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، وسجل 1:59:33 دقيقة.

وافتتح «أكسبرت تشويس» لـ سكاي ريسنج، بإشراف خوليو أولسكواجا وقيادة جيم كراولي، الأمسية، بالفوز بالشوط الأول تكافؤ لمسافة 1600 متر، وسجل 1:37:37 دقيقة.

وظفر «ماجنوم أوبوس» للربع للسباقات، بإشراف سايمون وايد كريسفورد «ثنائية»، وقيادة بات دوبس، بلقب الشوط الثالث تكافؤ لمسافة 1800 متر، وسجل 1:49:01 دقيقة.

وفاز «كلاسيك سيتي» لأرنست أورتيل، بإشرافه، وقيادة ألكسندر دي سيلفا، بلقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر تكافؤ، بمشاركة 15 خيلاً، وسجل 2:05:04 دقيقة.

واختتم الأمسية «سمارت سيستم» العائد لسيمن بوياورف، بإشراف علي البداوي، وقيادة كونور بيسلي، بالفوز بلقب الشوط الثامن لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وسجل 1:12:07 دقيقة.