مدرب أودينيزي يعاقب لوكا لمخالفة «الهرمية»!

ميلانو (أ ف ب)



لم تُجنّب ركلة جزاء أثمرت عن فوز أودينيزي على مضيفه ليتشي في الدوري الإيطالي لكرة القدم 1-0، استبدال مسجلها لورنتسو لوكا بعد دقائق، عقاباً له على مخالفته هرمية مسددي ركلات الجزاء في فريقه.

بعد احتساب ركلة جزاء لأودينيزي، أصر اللاعب الدولي على تنفيذ الركلة ممسكاً بالكرة بقوة، خلافاً لأوامر الفريق، ودخل في شجار مع زملائه الغاضبين والراغبين بتطبيق الهرمية، عبر منحها لقائد الفريق الفرنسي فلوريان توفان الموكل عادة تنفيذ ركلات الجزاء.

سجل لوكا (24 عاماً و2.01 متر) هدفه العاشر هذا الموسم في الدقيقة 32، بعد أن نال بطاقة صفراء لإثارة هذه المعمعة، واحتفل بمفرده من دون زملائه، لكن غضب مدربه الألماني كوستا رونياييتش كان واضحاً، إذ استبدله بعد دقائق قليلة عقاباً على تصرفه الغريب.

قال رونياييتش لمنصة دازون: «لدينا هرمية واضحة في ما يتعلق بتنفيذ ركلات الجزاء، لم يعجبني هذا النقاش، لقد تحدثوا لفترة طويلة، اتخذ القرار بمفرده وفضلت إخراجه من الملعب لإصراره على تنفيذ الركلة التي سددها بشكل متميز».

تابع: «ليست المرة الأولى التي يختلف فيها اللاعبون على تنفيذ كرة ثابتة، سنتحدث عن هذا الأمر بالطبع خلال الأسبوع، اتخذت القرار لأني لا أحب من يخالف القوانين، لذا تعين علي اتخاذ تدابير، بجميع الأحوال سنجد حلاً خلال التمارين، ونركز على المباراة المقبلة».

وبهدف لوكا، أفضل مسجل لفريقه هذا الموسم، حقق أودينيزي فوزه الثالث في أربع مباريات، معززاً موقعه في المركز العاشر في ترتيب «الكالشيو»، بعد 26 مرحلة من بدايته.