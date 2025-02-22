«شادن ياسر» تحصد أعلى معدل في «أبوظبي لجمال الخيل العربية»



أبوظبي (وام)



انطلقت فعاليات النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة 338 جواداً، منها 81 من خارج الدولة.

حضر فعاليات اليوم الأول للبطولة، معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، والشيخ حمد خالد الصباح مالك مربط الحمد، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وبدر الدرويش، رئيس اتحاد الفروسية القطري، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسامي بو العينين، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للجواد العربي، ومحمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وعدد من ملاك ومديري مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وتشرف على تنظيم البطولة التي تختتم اليوم، جمعية الإمارات للخيل العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وتبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين يورو.



وشهدت أشواط اليوم الأول التي خصصت للمهرات بمختلف الأعمار والأفراس، منافسات قوية وسجلت «شادن ياسر» لنايلة حايك أعلى معدل من النقاط بواقع 92.50 نقطة، وذلك بعد تصدرها فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ».

وكانت المهرة «نجدية الشهاب» لفاضل عباس الجمري، أحرزت المركز الأول لفئة المهرات عمر سنة «أ» وحققت 91.43 نقطة، فيما تصدرت القسم «ب» المهرة «ع ج غيداء» لإسطبلات إمارا، وسجلت 91.07 نقطة، وأحرزت «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في القسم «ج» وحققت 92.21 نقطة.

وتصدرت «دي ضو» لمربط دبي، القسم «أ» للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.86 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «الأريام حربا» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وحققت 92.07 نقطة.

وأكملت «دي آسرة» ثنائية لمربط دبي، عندما تصدرت القسم «ب» للمهرات عمر 3 سنوات، محققة 92.00 نقطة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول الفرس «أيه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، بتصدرها آخر الأشواط والمخصص لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، وسجلت 92.00 نقطة.