مصر تحصد المركز الأول في بطولة أفريقيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

القاهرة (وام)

اختتمت بطولة أفريقيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، بمشاركة 515 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، من بينهم 22 من نخبة المحترفين أصحاب «الحزام الأسود».

وشهدت البطولة مستويات تنافسية كبيرة، برعاية بنك أبوظبي الأول، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وحضر فعاليات البطولة، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، وعبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة الإمارات في مصر، ومحمد شعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، ومحمد المرزوقي، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو.

وأسفرت النتائج عن فوز مصر بالمركز الأول، برصيد 14000 نقطة، وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 11200 نقطة، وجاءت في المركز الثالث البرازيل برصيد 11000 نقطة.

وتوجه طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمهما المتواصل لمسيرة الجوجيتسو التي جعلت الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الرياضة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التي تحققها بطولات الرابطة تعزز مكانة الإمارات أكبر مطور لهذه الرياضة لي العالم.

كما أعرب عن خالص شكره إلى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على متابعته الدائمة لخطط التوسع وتعزيز الحضور العالمي، وإلى السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، نظير دعم السفارة للبطولة، وحرصها على حضور فعالياتها.

وأوضح البحري أن النجاح الذي حققته البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة يجسد عمق الروابط الرياضية التاريخية بين الإمارات ومصر، والتزام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بنشر هذه الرياضة وترسيخ قيمها في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر تعد دولة محورية في خطط الرابطة، لما تتمتع به من تاريخ رياضي عريق وإمكانات كبيرة في تطوير الجوجيتسو.

وأكد أن استضافة مثل هذه الفعاليات تسهم في نشر الجوجيتسو بين الأجيال الجديدة، وترسّخ قيمها الرياضية في المجتمع، وتدعم جهود التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، بما يحقق مستهدفات التطوير المستدام للرياضة على مستوى المنطقة.

وأكد البطل الأردني يوسف أبو الراغب، الحاصل على ذهبية وزن 85 كجم، أن مشاركته في بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو القارية في العاصمة الإدارية الجديدة كانت محطة مهمة في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن البطولات التي تنظمها الرابطة تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته وصقل قدراته، من خلال الاحتكاك بأفضل اللاعبين على الساحة الدولية.

وقال: «بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تضعنا دائماً أمام تحديات قوية، وتوفر لنا الفرص لاكتساب خبرات جديدة والتطور المستمر، وخوض المنافسات مع أبطال من مختلف الدول، بما يعزز من إمكانياتي ويمنحني دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لدي في كل بطولة».

وأضاف أن استضافة الحدث في مصر يعكس الانتشار المتزايد لرياضة الجوجيتسو في المنطقة، ويمنح اللاعبين فرصة متميزة للتنافس في بيئة احترافية تعزز من مستوى الأداء والجاهزية.