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الرياضة

لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!

لاتسيو تحت تهديد «الخامس»!
22 فبراير 2025 20:49

 
روما (أ ف ب)

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سقط لاتسيو في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً، وهذه المرة سلباً أمام مضيفه فينيزيا في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأخفق لاتسيو الذي سيلعب مع فيكتوريا بلزن التشيكي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث تأهل مباشرة بعد تصدر المجموعة الموحدة، في الفوز لثاني مباراة بعد تعادله مع ضيفه نابولي المتصدر 2-2 في المرحلة الماضية.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، وبات مهدداً بالتراجع إلى الخامس في حال فوز يوفنتوس (46) على مضيفه كالياري الأحد.
وتنتظر لاتسيو مجموعة من المباريات الصعبة، أولاها الثلاثاء أمام الإنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا، قبل أن يلتقي بالقطب الثاني للمدينة ميلان في الدوري، ومن بعدها يسافر إلى التشيك لملاقاة فيكتوريا بلزن في ذهاب ثمن النهائي المسابقة القارية الثانية.
في المقابل، بقي فينيزيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ17 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بارما السابع عشر الذي تغلب على بولونيا بهدفين في أول مباراة للمدرب الجديد الروماني كريستيان كيفو.
سجل الفرنسي أنج-يوان بوني الهدف الأول في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وأضاف السويسري سيمون سون الثاني (78).
كان بارما عيّن كيفو خلفاً للمُقال فابيو بيكيا الذي أعاد النادي إلى المستوى الأول.
وهو الفوز الأول لبارما بعد سبع مباريات لم يحقق فيها سوى نقطتين.
أما بولونيا، فتكبد خسارته الأولى بعد 10 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات، وتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن مع مباراة مؤجلة ضد ميلان.

الدوري الإيطالي
لاتسيو
يوفنتوس
نابولي
يوروبا ليج
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