جاسبريني لن يجدد عقده مع أتالانتا!



روما (رويترز)

قال جان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا، إنه لا ينوي تجديد عقده مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مضيفاً أنه لا يزال يدرس خيار تمديد عقده الحالي حتى عام 2026.

ونجح جاسبريني، الذي تولى مسؤولية تدريب أتالانتا في 2016، في تحويل حظوظ الفريق خلال فترته التي استمرت تسع سنوات، ليجعله من فريق ينافس في وسط جدول الدوري للتأهل بانتظام لدوري أبطال أوروبا.

وتحت قيادة المدرب الإيطالي (67 عاماً) تُوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وبعد فوز كبير 3- صفر على باير ليفركوزن في النهائي.

ويرتبط جاسبريني بعقد حتى يونيو 2025 مع خيار تمديده لمدة عام آخر.

ورداً على سؤال عما إذا كان أتالانتا، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، يستطيع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال جاسبريني للصحفيين «لدي وقت قصير للقيام بذلك، ربما يكون عامي الأخير، بحق، وكما قيل هناك بداية ونهاية، وسنرى في نهاية العام ما إذا كان علينا الانتهاء أو التوقف، ومن المؤكد أنه لن يكون هناك استمرارية، لن يكون هناك مزيد من التجديد والاستمرارية».

وانضم جاسبريني، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع فريق الشباب في يوفنتوس، إلى أتالانتا بعد إنهاء فترته الثانية مع جنوى.

وتحت قيادة جاسبريني، صعد جنوى للدرجة الأولى عام 2007 بعد غياب دام 12 عاماً عن دوري الأضواء، كما تولى تدريب إنتر ميلان وباليرمو.