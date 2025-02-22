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الرياضة

أندرييفا «أصغر مُتوجة» في «دبي للتنس»

أندرييفا «أصغر مُتوجة» في «دبي للتنس»
22 فبراير 2025 21:58

 
دبي (أ ف ب)

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أصبحت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة 14 عالمياً، أصغر متوجة بلقب إحدى دورات الألف نقطة في التنس، في التاريخ، بعمر 17 عاماً و299 يوماً، وذلك عندما ظفرت بدورة دبي بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون 7-6 و6-1 في المباراة النهائية في دبي.
وتعتبر دورات الألف نقطة التي أنشئت في عام 2009 وعددها 10، الأكثر أهمية في الكرة الصفراء بعد البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان جاروس، ويمبلدون والولايات المتحدة)، ولم يسبق من قبل أن فازت بها لاعبة تحت سن 19 عاماً.
وكان إنجاز أصغر متوجة بلقب في دورات الألف مسجلاً باسم الأميركية كوكو جوف المصنفة ثالثة عالمياً، عندما نالت لقب دورة سينسيناتي الأميركية في عام 2023 وهي في سن 19 عاماً ونصف.
وسترتقي أندرييفا إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي مطلع الأسبوع المقبل، وستصبح أول لاعبة تبلغ من العمر 17 عاماً ضمن العشر الأوليات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في عام 2007.
واستحقت أندرييفا التي بلغت نصف نهائي رولان جاروس العام الماضي، عندما تغلبت على المصنفة الأولى عالمياً حالياً البيلاروسية أرينا سابالينكا (كانت مصنفة ثانية آنذاك) في ربع النهائي، لقب دورة دبي بالنظر إلى عروضها الرائعة وخصوصاً إطاحتها بالبولندية إيجا شفيونتيك، الثانية عالمياً، في طريقها إلى اللقب.
وهو اللقب الثاني لأندرييفا في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في دورة إياسي الرومانية المتواضعة في عام 2024، كما فازت الروسية بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي في أولمبياد باريس مع مواطنتها ديانا شنايدر.

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