توتنهام يستعرض بـ «رباعية»



إبسويتش (رويترز)



سجل برينان جونسون هدفين في الشوط الأول، ليقود توتنهام للفوز 4-1 على إبسويتش تاون المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت ثنائية جونسون، بعدما هدد إبسويتش بافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق ليام ديلاب الذي لعب ضربة رأس ارتدت من القائم.

وقلص المهاجم أوماري هاتشينسون الفارق قبل نهاية الشوط الأول لكن توتنهام زاد غلته من الأهداف بعد الاستراحة.

وسعى إبسويتش لإدراك التعادل في الشوط الثاني، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية، في حين عزز توتنهام تقدمه عن طريق تسديدة جيد سبنس التي غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك بعد 77 دقيقة، ومجهود فردي رائع من ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام إلى 33 نقطة في المركز 12 بعد 26 مباراة، بينما يظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، بعدما فاز ولفرهامبتون المتعثر 1-صفر على بورنموث.

وبدأ إبسويتش المباراة بقوة واقترب ديلاب من هز الشباك عندما أطلق تسديدة أخطأت طريقها إلى المرمى، قبل أن يلعب ضربة رأس قوية ارتدت من إطار المرمى مستغلاً ركلة حرة لعبها كالفين فيليبس.

ولكن بعدما صمد تحت الضغط، تقدم توتنهام في النتيجة في الدقيقة 18 عن طريق جونسون الذي وضع الكرة في الشباك مستغلاً عرضية متقنة من سون هيونج مين الذي تفوق على بن جودفري في الجانب الأيسر، قبل أن يلعب تمريرة داخل المنطقة.

وبعدها بثماني دقائق، ضاعف جونسون تقدم توتنهام مكللاً انطلاقة أخرى من سون الذي لعب تمريرة دقيقة وصلت إلى اللاعب الويلزي الذي سجل الهدف الثاني.

وقلص إبسويتش الفارق عندما أطلق هاتشينسون تسديدة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك في الدقيقة 36 بعدما فقد كيفن دانسو مدافع توتنهام الكرة.

وقاتل إبسويتش لإدراك التعادل بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من ذلك ونجح توتنهام في حسم الفوز بتسديدة من سبنس بعد لمسات متقنة من جيمس ماديسون داخل المنطقة.

بعدها انطلق كولوسيفسكي من الجانب الأيمن قبل أن يتوغل داخل الملعب ويطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.