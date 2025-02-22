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الرياضة

فياريال يضع بلباو تحت الضغط

فياريال يضع بلباو تحت الضغط
22 فبراير 2025 22:33

 
مدريد (أ ف ب) 

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شدد فياريال الخناق على أتلتيك بلباو بفوزه الثمين على مضيفه رايو فايكانو المنقوص 1-0 في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
ويدين فياريال بفوزه إلى مهاجمه أيوسي بيريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66 إثر تمريرة من أليكس باينا.
وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، إثر طرد مهاجمه خورخي دي فروتوس، وهو ما استغله الضيوف في الشوط الثاني، وسجلوا هدف الفوز الثاني عشر هذا الموسم والرابع في المباريات الست الأخيرة التي لم يتذوقوا فيها طعم الخسارة.
وعزز فياريال موقعه في المركز الخامس برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والذي يستضيف بلد الوليد الأحد، فيما مني رايو فايكانو بخسارته الثانية توالياً والثامنة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السادس.
وبات رايو فايكانو مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع، في حال فوز ريال مايوركا على مضيفه إشبيلية الاثنين في ختام المرحلة.
وتنفس إسبانيول الصعداء بفوز ثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس؛ بهدف وحيد سجله فرناندو كاليرو في الدقيقة 86.
وهو الفوز السابع لإسبانيول هذا الموسم فانفرد بالمركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ليجانيس الذي يحل ضيفاً على ريال سوسيداد الأحد.
وابتعد إسبانيول بفارق أربع نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية مع صاحبي المركزين التاسع عشر والعشرين الأخير.
في المقابل، مني ألافيس بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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