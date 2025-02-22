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الرياضة

الظفرة يقبض على صدارة «الأولى» بـ «خماسية» أمام حتا

الظفرة يقبض على صدارة «الأولى» بـ «خماسية» أمام حتا
22 فبراير 2025 22:34

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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دبا يكسب «ديربي الفجيرة» ويصعد إلى صدارة «الأولى»

انفرد الظفرة بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه حتا 5-2، في قمة ختام «الجولة 18» والتي شهدت فوز مصفوت على العربي 2-1، وتفوق يونايتد أمام ضيفه مجد 2-1.
وقاد محمد لامين ياتارا مهاجم الظفرة فريقه إلى الفوز على حتا، بعد سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 24 و71 و77، قبل أن يضيف منصور الحربي في الدقيقة 45، وأدم كريستوف في الدقيقة 81، هدفين، فيما اكتفى «الإعصار» بهدفي «البديل» سيف سالم في الدقيقتين 65 و88، ورفع الظفرة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه دبا «الوصيف»، وثلاث نقاط عن الفجيرة «الثالث»، فيما تراجع حتا إلي المركز السادس برصيد 25 نقطة.
في المقابل، تراجع ترتيب العربي إلى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بخسارته أمام مضيفه مصفوت 1-2، وسجل لمصفوت مطر بدجي في الدقيقة 4، وستيفانو بيلترامي في الدقيقة 70، فيما سجل هدف العربي فارس غطاشه في الدقيقة 8.
وكانت الجولة انطلقت بفوز دبا أمام الفجيرة في «الديربي» 1-0، فيما تفوق الإمارات أمام جلف أف سي «الأخير» 2-0، وحسم التعادل 4-4 مواجهة جلف يونايتد والجزيرة الحمراء. 

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
حتا
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