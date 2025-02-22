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الرياضة

لطيفة بنت محمد تتوج الفائزات في «دبي للتنس»

لطيفة بنت محمد تتوج الفائزات في «دبي للتنس»
22 فبراير 2025 23:25

 
دبي (الاتحاد)

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توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اللاعبة ميرا أندريفا الفائزة بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ25 - إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة - في فئة المنافسات الفردية، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على الملعب المركزي في استاد دبي للتنس التابع لسوق دبي الحرة، ليختتم أسبوعاً حماسياً من منافسات التنس النسائي العالمية، بمشاركة 36 من أفضل 40 لاعبة في العالم.
ونجحت أندريفا في الفوز بكأس بطولة السيدات في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور كبير، حيث تفوقت على منافستها كلارا تاوسن 7-6، 6-1.
وشهد اليوم الختامي، حضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وراميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، وصلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس ونائب المدير العام لسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق في سوق دبي الحرة.
ومن جهة أخرى، حققت كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسيند انتصاراً على يلينا أوستابينكو وشاي سو واي في الملعب الرئيسي في نهائي الزوجي 7-6، 6-4، وسط تشجيع كبير من الجماهير.

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