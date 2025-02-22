«بصمة مغربية» في «ديربي» الأهلي والزمالك!



القاهرة (أ ف ب)



تعادل الأهلي حامل اللقب وغريمه التقليدي والزمالك 1-1 بنكهة مغربية، على ملعب القاهرة الدولي في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة مصر في كرة القدم.

وسجل مهاجم الزمالك السابق المغربي أشرف بن شرقي (72) للأهلي، وأدرك مواطنه محمود بنتايك التعادل (85).

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة متساوياً في الصدارة مؤقتاً مع بيراميدز الذي يستضيف طلائع الجيش الأحد في ختام المرحلة، وبفارق خمس نقاط أمام الزمالك الثالث.

وجاءت بداية المباراة هادئة من الفريقين، وكانت أولى فرص المباراة للأهلي، حين مرر احمد رضا كرة إلى إمام عاشور خارج منطقة الجزاء، سددها قوية بيسراه ارتدت من العارضة (17)، ثم تلقى اللاعب نفسه بعدها بدقيقة كرة رأسية من السلوفيني نيتس جراديشار، راوغ حسام عبد المجيد، وسددها قوية فوق العارضة بقليل.

ومرر محمد عبد الله كرة عرضية أخطأ دفاع الزمالك في إبعادها، وكادت تغالط حارس مرماه محمد عواد، قبل أن تمر بجوار القائم الأيمن (22).

وحاول الزمالك بعدها تمرير أكثر من كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي عبر عبد الله السعيد وأحمد سيد «زيزو»، لكن الدفاع وحارس المرمى محمد الشناوي أبعدوها دون خطورة.

وتألق الشناوي مطلع الشوط الثاني في التصدي ببراعة لرأسية من مسافة قريبة لنبيل عماد «دونجا»، إثر ركلة حرة انبرى لها زيزو (48).

ودفع المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر بالوافد الجديد ولاعب الزمالك السابق بن شرقي بدلاً من محمد عبد الله (61) في ظهوره الأول، بعد انتقاله من الريان القطري، فكان عند حسن ظنه بافتتاحه التسجيل مستغلاً كرة عرضية لجراديشار تابعها برأسية داخل مرمى عواد (72).

ودفع المدرب البرتغالي للزمالك جوزيه بيسيرو بالثنائي ناصر منسي بدلاً من التونسي سيف الدين الجزيري، ومصطفى شلبي بدلاً من دونجا (75)، وتصدى حارس مرماه عواد لتسديدة عاشور، بعد تمريرة مروان عطية (76)، ورد زيزو برأسية تصدى لها الشناوي بعد عرضية بنتايك (77).

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في الدقيقة 85، عندما مرر عمر جابر كرة عرضية، تابعها بنتايك من مسافة قريبة داخل المرمى.

وسقط المصري في فخ التعادل أمام ضيفه الإسماعيلي 0-0، وفشل في استعادة المركز الرابع من البنك الأهلي الفائز على الاتحاد السكندري 3-2.

ويملك الاتحاد 25 نقطة مقابل 24 للمصري، فيما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة وتراجع إلى المركز السادس عشر.

وفاز الجونة على سيراميكا كليوباترا 2-0 سجلهما أحمد مجدي (27 من ركلة جزاء) وتولولوب صامويل أوجو (86).

ورفع الجونة رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز الخامس عشر مقابل 21 نقطة لسيراميكا كليوباترا السابع.