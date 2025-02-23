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الرياضة

بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد

بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد
23 فبراير 2025 09:10

 
الرياض (د ب أ)

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أبدى الفرنسي كريم بنزيمة، قائد اتحاد جدة، سعادته بعد فوز فريقه الكبير على ضيفه الهلال 4-1 في «الكلاسيكو»، ضمن «الجولة 21» من دوري السعودي لكرة القدم.
وقال بنزيمة في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن فريقه دخل المباراة بجدية، كونها مهمة للغاية بالنسبة للفريق، لافتاً إلى اللاعبين قدموا مباراة رائعة، سواء الأساسيين أو البدلاء الذين شاركوا في الشوط الثاني.
وأضاف بنزيمة: «دخلنا المباراة من أجل الفوز، وأظهرنا هذه الرغبة، حتى بعد التأخر في النتيجة، أنا سعيد جداً بالأهداف التي أسجلها لأنني أساعد بها فريقي».
وعن مدى قرب الاتحاد من حسم اللقب قال بنزيمة: «الاتحاد ليس قريباً من اللقب، نظراً لوجود العديد من المباريات الصعبة، وعلينا أن نواصل العمل من أجل الاستمرار في الانتصارات».
وأشاد بنزيمة بجمهور الاتحاد، ووعده بمواصلة الانتصارات، قائلاً: «بجمهورنا سنذهب بعيدا في الدوري».
من جانبه قال الفرنسي ستيفن بيرجوين، مهاجم الفريق، إن سر قوة الاتحاد تكمن في أن الفريق عائلة واحدة، سواء في التدريبات أو غرفة الملابس، كما أن الفريق يحظى بدفاع قوي يدعم الخط الهجومي، من خلال مواجهة هجمات المنافسين.
وبسؤاله عن ما إذا كان توقع هذه النتيجة الكبيرة، قال بيرجوين إن المباريات الكبيرة عادة لا تشهد أهدافاً كثيرة، لكن عطفاً على أداء الاتحاد في المباريات الأخيرة، فإن النتيجة ليست مفاجأة.
ويتصدر الاتحاد ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الدوري السعودي
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اتحاد جدة
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