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الرياضة

جيراسي «سوبر هاتريك» في حفل دورتموند

جيراسي «سوبر هاتريك» في حفل دورتموند
23 فبراير 2025 11:11

 
دورتموند (رويترز)

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أحرز سيرو جيراسي أربعة أهداف، ليقود بروسيا دورتموند لاكتساح أونيون برلين 6-صفر، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وتحقيق فوزه الأول في المسابقة، بقيادة مدربه الجديد كوفاتش.
وسجل الدولي الغيني ثلاثة من أهدافه في غضون ثماني دقائق في وقت متأخر من الشوط الثاني، ليرفع رصيده في الدوري إلى 13 هدفاً، بالإضافة إلى عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا الذي يشهد مواجهة بين دورتموند وليل الفرنسي في دور الستة عشر الشهر المقبل.
وتقدم دورتموند، الذي خسر آخر مباراتين بالدوري بقيادة كوفاتش، وحقق فوزه الثاني فقط، في آخر ثماني مباريات، للمركز العاشر برصيد 32 نقطة.
وقال كوفاتش، الذي تولى المسؤولية أواخر الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي «أولاً وقبل كل شيء أنا سعيد لأننا انتصرنا في مباراة بالدوري الآن، وبالطريقة التي أريدها، لست مهماً على الإطلاق لأنني جزء من الفريق، لن نحتفل بشكل كبير، لقد انتصرنا في مباراة بالدوري، وهذا كل ما في الأمر، تنتظرنا مباريات كبيرة في الدوري ودوري أبطال أوروبا وهذا ما نركز عليه».
وافتتح صاحب الأرض التسجيل، عندما بدلت تسديدة جوليان رايرسون لاعب أونيون السابق اتجاهها، إثر ارتطام الكرة بديوجو ليتي لاعب أونيون، لتسكن شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 25.
وأضاف كوفاتش «بدأنا ببطء بعض الشيء، لكن بعد أول ربع ساعة وجدنا طريقنا للمباراة والهدف العكسي هدأ أعصابنا».
وردت العارضة ضربة رأس من ماكسميليان بيير لاعب دورتموند، لكن ضربة رأس جيراسي سكنت الشباك في الدقيقة 40، إثر تمريرة عرضية من باسكال جروس.
وأضاف الدولي الغيني هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يضع الكرة في الشباك مرة أخرى بعد 5 دقائق، إثر مجهود جيد من بيير ليكمل ثلاثيته.
ومع انهيار دفاع أونيون تماماً، سجل جيراسي هدفه الرابع بضربة رأس من تمريرة عرضية أخرى من جروس في الدقيقة 83، قبل أن يُكمل بيير الأهداف الستة في الدقيقة الأخيرة.

الدوري الألماني
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بروسيا دورتموند
أونيون برلين
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