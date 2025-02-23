بنزيمة يقترب من «الهدف 500»



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن كتب الفرنسي كريم بنزيمة «37 عاماً» التاريخ في أوروبا، عندما كان لاعباً لريال مدريد الإسباني، وتُوج وقتها بالكرة الذهبية 2022، يواصل رحلة التألق والإبداع في الدوري السعودي مع الاتحاد، ليكتب تاريخاً جديداً، ووصل إلى «الهدف 491» في مسيرته الكروية، ويقترب من بلوغ «500 هدف»، خلال المشوار الذي بدأه لاعباً شاباً في أوليمبيك ليون الفرنسي، قبل أن تتفجر موهبته مع «البلانكوس».

وسجل بنزيمة هدفاً رائعاً في شباك الهلال، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «الجوهرة المشعة» في «الجولة الـ21» للدوري السعودي، وانتهت 4-1 لمصلحة الاتحاد، وكان الهدف الرابع والأخير قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق فقط.

ورفع بنزيمة رصيده هذا الموسم إلى 16 هدفاً، ليتساوى مع «الأسطورة» البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وزميله السابق في ريال مدريد.

وقال موقع «كانال فوت» إن بنزيمة نجح آخر 7 مباريات في أن يسجل 6 أهداف، ليؤكد فاعليته واستمراريته على أعلى مستوى هذا الموسم، وإن الهدف الذي سجله في مرمى الهلال كان «تحفة فنية»، إذ تلقى الكرة من ضربة ركنية على «الطائر» مباشرة بقدمه اليمنى، فشل المغربي ياسين بونو حارس الهلال في التصدي لها، لترتفع نتيجة المباراة إلى 4-1 لمصلحة الاتحاد الذي تربع على قمة الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، وقبل 15 دقيقة من الهدف الرائع، سجل بنزيمة هدفاً آخر، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأضاف موقع «كانال فوت» أن «عقلية» البطل التي يتحلى بها بنزيمة، منذ أن كان نجماً متألقاً مع «الميرنجي»، ظهرت بوضوح خلال المباراة، إذ نجح بفضل رؤيته وخبراته الطويلة في قيادة فريقه نحو تقديم أداء جماعي ممتاز، تعاون فيه جميع اللاعبين، وبوجه خاص مواطناه نجولو كانتي وموسى ديابي اللذان كانا في أفضل حالاتهما، والمهاجم الهولندي ستيفين بيرجوين الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للاتحاد.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يتفوق فيها الاتحاد على الهلال منذ 9 أبريل 2021، عندما حقق الفوز 2-صفر.