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الرياضة

أوكسير يقدم رأس مارسيليا هدية لسان جيرمان!

أوكسير يقدم رأس مارسيليا هدية لسان جيرمان!
23 فبراير 2025 11:20

 
باريس (أ ف ب)

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أكرم أوكسير وفادة ضيفه مارسيليا بثلاثية في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وأسدى خدمة إلى باريس سان جيرمان المتصدر.
وحسم أوكسير الشوط الأول بهدف رائع لمهاجمه جايتان بيران بتسديدة قوية من داخل المنطقة (34)، قبل أن يستغل النقص العددي لضيفه بطرد مدافعه الدولي الكندي ديريك كورنيليوس لتلقيه الإنذار الثاني (63)، ويضيف «ثنائية» لمهاجمه البرازيلي جوبال جونيور في الدقيقتين 77 من ركلة جزاء اقتنصها البديل السنغالي لاسين سينايوكو، إثر عرقلته من الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي، و91.
وهي الخسارة الخامسة لمرسيليا هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الثاني، وبات بإمكان باريس سان جيرمان توسيع فارق النقاط العشر بينهما إلى 13 نقطة، في حال فوزه على مضيفه ليون «الأحد» في ختام المرحلة.
في المقابل، استعاد أوكسير نغمة الانتصارات بعد 10 مباريات (6 تعادلات و4 هزائم) وتحديداً منذ تغلبه على أنجيه 1-0 في 24 نوفمبر الماضي في المرحلة الثانية عشرة.
وحقق ليل الأهم بفوزه على ضيفه موناكو 2-1 وأزاحه عن المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وسجل الإيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (22 و42) هدفي ليل، والياباني تاكومي مينامينو (45) هدف موناكو.
وهو الفوز الثاني توالياً لليل والحادي عشر هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام نيس الذي يستضيف مونبلييه الأحد في ختام المرحلة، وموناكو الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم، وتراجع إلى المركز الخامس.

الدوري الفرنسي
مارسيليا
باريس سان جيرمان
موناكو
ليل
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