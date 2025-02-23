«الإمارات» بطل كأس دبي الذهبية للبولو



دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق «الإمارات» إلى التتويج بكأس دبي الذهبية للبولو، بعد الفوز على «جهانجيري» 9-8، في نهائي قوي، شهد حضور 6 آلاف متفرج، فيما حصد «الذئاب» كأس «بنتلي الإمارات»، على حساب «بنجاش».

وأعربت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بفوز فريق «الإمارات» باللقب، ووجهت التهنئة إلى اللجنة المنظمة لسلسة بطولات كأس دبي الذهبية، ومحمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة، على المستوى الفني والتنظيمي للكأس، وفريق العمل الذي نجح في تحويل الختام إلى مهرجان رياضي وفني رائع، كما وجهت التهنئة إلى «جهانجيري» على المستوى الذي قدمه خلال البطولة بشكل عام، والمباراة النهائية تحديداً.

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بأداء فريقها الذي يضم «الثلاثي» روسندو تورجيوتر، ولوكاس مونتيفردي، وتيودور لاكاو، والذي قدم مستوى متميزاً قاده إلى التتويج.

وحضر الختام وشارك في التتويج خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر آل رحمة، الأمين العام المساعد للمجلس، ومحمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسة بطولات كأس دبي الذهبية، وسعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، ومحمد الرقباني، وأحمد السماج، عضوا مجلس الإدارة، وجوزيف طيار، مدير عام بنتلي الإمارات.

وأشاد خلفان بالهول، بما شاهده من مستوى وأداء رائع لفريقه النهائي، وهنأ سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لفوز «الإمارات» بكأس دبي الذهبية للبولو.

وقال بالهول «سعداء في مجلس دبي الرياضي بروعة التنظيم والمستوى الفني العالي، وهذا يشعرنا بالتفاؤل بمستقبل مشرق للعبة، ويؤكد أن كوادرنا التنظيمية تدعو إلى الفخر والاعتزاز، لأنها تثبت دائماً قدرتها على تنظيم أكبر الأحداث وإنجاحها.

من جانبه، أشاد أحمد الخاجة بختام كأس دبي الذهبية، وما تضمنه البرنامج من فعاليات مبهرة، أكدت حرص اللجنة المنظمة على إنجاح الحدث وتقديم فعاليات متنوعة.