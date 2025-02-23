الإثنين 24 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان «الظفرة البحري» يُتوج أبطال السباقات

مهرجان «الظفرة البحري» يُتوج أبطال السباقات
23 فبراير 2025 15:44

الظفرة (وام)
توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، الفائزين في السباقات البحرية والرياضية، التي جرت ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري بدورته الـ 16، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
حضر التتويج، عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسيف سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع مهرجان الظفرة البحري، وجمع من محبي الرياضات التراثية والبحرية وزوار المهرجان.
وشهد سباق مروح للمحامل الشراعية، الذي جرى لمسافة 10 أميال بحرية، إقبالاً كبيراً من النواخذة، إذ وصل عدد المحامل المشاركة إلى 78 محملاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز السباق 3 ملايين و126 ألف درهم.
وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز سباق الظفرة لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي جرت منافساته في 4 أشواط لمسافة 3 أميال بحرية، مليونين و416 ألف درهم.
وتوج المهرجان الفائزين في سباق الجري «مسافة 5 كم، و3 كم، و1 كم»، الذي شهد إقبالاً واسعاً من المشاركين، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى على المسرح الرئيسي للمهرجان، كما تم تتويج الفائزين في بطولة كرة القدم.
من جهة أخرى، كرم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مشاريع صون التراث والمحافظة عليه.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يطلع على أنشطة وفعاليات جمعية الإمارات للخيول العربية بالظفرة
مهرجان الظفرة البحري.. 1670 جائزة للفائزن في 56 مسابقة
اتحاد الشراع والتجديف
أحمد بن حمدان بن محمد
مهرجان الظفرة البحري
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح رئيسة الوزراء الإيطالية وسام الاتحاد
اليوم 19:29
خلال الجلسة النقاشية
الترفيه
صنّاع أفلام في «إكسبوجر»: السينما عالم خيالي يحاكي الواقع
اليوم 20:42
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
الترفيه
388 ألف زائر و12 ألف فعالية.. «قلب الشارقة» تُودع أيامها التراثية
اليوم 20:41
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات وإيطاليا ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية
اليوم 20:36
.
اقتصاد
«القابضة» و«إيني» تبحثان فرص التعاون في قطاع المعادن وشبكات التوريد
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©