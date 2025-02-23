«ع ج براكة» تتألق في «دولية» أبوظبي لجمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو»، التي أقيمت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، منافسات قوية، وحققت الفرس «ع ج براكة» أعلى معدل في المنافسات بلغ 92.21 نقطة.

حضر فعاليات اليوم الثاني للبطولة، الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي، الأمين العام لاتحاد الصقور، أمين عام الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من ملاك ومديري مرابط الخيل العربية من مختلف دول العالم.

وتنظم البطولة التي تشارك فيها 338 خيلاً من داخل وخارج الدولة، جمعية الإمارات للخيل العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وتبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين يورو.

وجاء تفوق «ع ج براكة» عندما تصدرت القسم «ج» للأفراس عمر 4 سنوات، وكانت صدارة القسم «ب» قد ذهبت إلى رفيقتها «ع ج العلا»، التي حققت 92.07 نقطة.

وأحرز «فام فورتيكس» لفيدريكو جوردان، المركز الأول لفئة الأمهار عمر سنة القسم «أ» وحقق 91.17 نقطة، وحاز على المركز الأول في القسم «ب» المهر «شامل الزبير» للشيخ فهد بن محمد بن عبد الله آل ثاني، ونال 89.93 نقطة.

وتصدر «مشرف الشقب» لمربط الشقب، فئة الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، وحقق 91.36 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «ع ج ربدان» لمربط عجمان، مسجلاً 91.00 نقطة.

واعتلى «إي إس تبر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، صدارة فئة الأمهار عمر 3 سنوات القسم «أ»، مسجلاً 90.57 نقطة، فيما ذهبت صدارة الفئة «ب» إلى «ع ج ساير» لمربط عجمان، محققاً 91.71 نقطة.