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الرياضة

مدرب ليفركوزن يسجل رقماً قياسياً في «البوندسليجا»

مدرب ليفركوزن يسجل رقماً قياسياً في «البوندسليجا»
23 فبراير 2025 17:10

 
كيل (د ب أ)

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حقق الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنجازاً جديداً بمسيرته التدريبية، بعدما أصبح المدرب صاحب أطوال مسيرة خالية من الهزائم خارج ملعب فريقه في «البوندسليجا» برصيد 28 مباراة، بعد الفوز على ملعب هولشتاين كيل 2- صفر.
وتجاوز ألونسو إنجاز أودو لاتيك الذي خاض 27 مباراة خارج ملعبه في «البوندسليجا» من دون هزيمة مع فريقي بايرن ميونيخ وشالكه، حسبما ذكر موقع الدوري الألماني.
وترجع آخر هزيمة لليفركوزن خارج ملعبه في «البوندسليجا» إلى مايو 2023، بخسارته على ملعب بوخوم صفر- 3 في الجولة الأخيرة للموسم، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق مرة واحدة فقط في الدوري المحلي، أمام ضيفه لايبزج 2-3 في أغسطس 2024.
بسؤاله عن الرقم القياسي بعد مباراة كيل، قال ألونسو: «تطورنا على المستوى الذهني، كما تظهر هذه الأرقام».
وأضاف: «نحن فعالون ومستقرون، نريد أن نظهر هذه الصفات مرة أخرى في مباراتنا القادمة خارج أرضنا أمام آينتراخت فرانكفورت».
وأوضح ليفركوزن أن ألونسو أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يفوز على جميع الفرق الـ21 التي واجهها في «البوندسليجا».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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