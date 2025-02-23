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الرياضة

البدواوي يحرز «برونزية» آسيا للدراجات

البدواوي يحرز «برونزية» آسيا للدراجات
23 فبراير 2025 19:30

 
ماليزيا (وام)

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أحرز أحمد البدواوي، لاعب منتخب الدراجات لأصحاب الهمم، الميدالية البرونزية في سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر، ضمن البطولة الآسيوية للمضمار المقامة حالياً في ماليزيا.
وقدم البدواوي أداءً متميزاً يعكس جاهزيته العالية، والإعداد المكثف قبل البطولة، وسط منافسة قوية من نخبة أبطال القارة، وأعربت اللجنة البارالمبية الوطنية عن سعادتها بهذا الإنجاز.
ويواصل منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في البطولة، وسط تطلعات لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في هذا المحفل القاري.

 

الإمارات
الدراجات
الدراجات الهوائية
اللجنة الأولمبية الوطنية
أصحاب الهمم
ماليزيا
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