«الكاراتيه» يوقع اتفاقية تعاون مع كازاخستان



الفجيرة (وام)

وقع اتحاد الكاراتيه اتفاقية تعاون مع الاتحاد الكازاخي للكاراتيه، على هامش بطولة الدوري العالمي للشباب المقامة حالياً في الفجيرة؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز برامج تطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

جرت مراسم التوقيع خلال اجتماع رسمي، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية وكبار المسؤولين من الجانبين، وتم تأكيد أهمية الشراكة في دعم برامج التدريب وتنظيم المعسكرات المشتركة وتطوير الحكام والمدربين، بما يسهم في رفع مستوى رياضة الكاراتيه في البلدين. وقع الاتفاقية راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وبولات كفلاكات، نائب رئيس الاتحاد الكازاخي، وحضر التوقيع اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وألماز تاسبولات، القنصل العام لكازاخستان.

وأكد رئيس اتحاد الكاراتيه أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير اللعبة، مشيراً إلى أن كازاخستان من الدول الرائدة في رياضة الكاراتيه، ما يجعل الشراكة فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المواهب.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الكازاخي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيداً بالتطور الذي شهدته رياضة الكاراتيه في الإمارات.

وتشمل الاتفاقية تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، واستضافة بطولات ودورات تأهيلية للحكام والمدربين، إضافة إلى تبادل الزيارات بين الفرق الوطنية، بما يسهم في تطوير رياضة الكاراتيه في البلدين.

في سياق متصل، واصل الكاراتيه العربي تحقيق نتائج مميزة في اليوم الثالث من الدوري العالمي للكاراتيه للشباب بالفجيرة 2025، حيث ارتفع عدد الميداليات إلى 28، بعد إضافة 10 ميداليات جديدة، منها 3 ذهبيات وفضيتان و5 برونزيات.

وكانت حصيلة العرب في اليومين الأول والثاني 18 ميدالية بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و13 برونزية. وشهد اليوم الثالث تألقاً مصرياً بتحقيق 3 ذهبيات عبر ملك عفيفي في وزن تحت 47 كجم، وهالة عفيفي في وزن تحت 61 كجم، وساجد شاهين في وزن فوق 70 كجم.

كما حصلت الفلسطينية مريم بشرات على فضية وزن فوق 61 كجم، والمصري بهير عبدالسلام في الكاتا وزن فوق 61 كجم. وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب المصرية نورهان المرسي في وزن تحت 61 كجم، والأردني براء السعيدي في وزن تحت 63 كجم، والمصري بهير عبدالسلام في وزن فوق 70 كجم، والقطري حسان الشيخ في وزن فوق 70 كجم، والأردني قاسم العمري في وزن فوق 70 كجم.