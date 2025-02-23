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الرياضة

4 أهداف في 11 دقيقة تضع نيوكاسل في «الرابع»

4 أهداف في 11 دقيقة تضع نيوكاسل في «الرابع»
23 فبراير 2025 21:35

 
لندن (أ ف ب) 

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سجل نيوكاسل 4 أهداف في مدى 11 دقيقة خلال الشوط الأول، ليخرج فائزاً على ضيفه نوتنجهام فوريست 4-3، في مباراة مثيرة في مجرياتها ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 44 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، مستغلاً خسارة تشيلسي أمام أستون فيلا 1-2 وبورنموث أمام ولفرهامبتون 0-1 ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة. في المقابل، بقي نوتنجهام فوريست، مفاجأة الموسم، ثالثا برصيد 47 نقطة.
على ملعب «سانت جيمس بارك»، وجد نيوكاسل نفسه متخلفاً في مطلع المباراة، عندما سجل الضيوف هدفاً بواسطة كالوم هادسون أودوي بكرة زاحفة من خارج المنطقة بعد مرور 6 دقائق.
لكن رد نيوكاسل كان صاعقاً لأنه جاء بأربعة أهداف في مدى 11 دقيقة.
أدرك الشاب لويس مايلي التعادل، عندما سيطر على الكرة داخل المنطقة، وسددها بيسراه داخل الشباك (23).
ثم تقدم نيوكاسل بعدها بدقيقتين، عندما استغل جايكوب مورفي كرة عرضية رأسية، ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لنيوكاسل، إثر لمسة يد على النيجيري أولا أوينا داخل المنطقة، فانبرى لها السويدي ألكسندر أيزاك مانحاً التقدم 3-1 لفريقه (33).
ولم يكن نوتنجهام يستفيق من صدمة الهدف الثالث، حتى أضاف نيوكاسل الرابع بعدها بدقيقة واحدة، بواسطة أيزاك نفسه الذي سدد كرة بيسراه ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت حارس مرماه.
ورفع أيزاك رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم والخمسين له في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى نيوكاسل من ريال سوسيداد قبل 3 سنوات.
ونزل نوتنجهام بوجه مغاير في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر مدافعه الصربي العملاق نيكولا ميلينكوفيتش الذي استغل كرة عرضية من النيوزيلندي كريس وود ليتابعها بكعب القدم من مسافة قريبة داخل الشباك (63).
ثم أضاف راين ييتس الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة، إثر «دربكة» داخل المنطقة، ليعيش أنصار نيوكاسل دقائق مشدودة الأعصاب، قبل أن يتنفسوا الصعداء مع إطلاق صافرة النهاية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
نوتنجهام
تشيلسي
أستون فيلا
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