ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في «الليجا»



مدريد (أ ف ب)

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بعد أن غاب عنها في المراحل الثلاث الماضية، وتغلب على ضيفه جيرونا 2-0، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة، متساوياً مع برشلونة المتصدر، لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف.

أما جيرونا مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث، والمشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، فبقي في المركز الثاني عشر مع 12 نقطة.

خاض ريال مدريد المباراة في غياب لاعبه الإنجليزي المؤثر جود بيلينجهام لإيقافه مباراتين، إثر توجيه عبارات نابية لحكم المباراة ضد أوساسونا الأسبوع الماضي، فحل بدلاً منه لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

ولم يشارك أيضاً الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بداعي الإصابة، فيما عاد المدافع النمساوي دافيد ألابا للمشاركة أساسياً في صفوف النادي الملكي في الدوري للمرة الأولى، منذ أكثر من عام، بعد خضوعه لعملية جراحية بداعي الإصابة في الرباط الصليبي.

دخل ريال مدريد المباراة تحت الضغط، بعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد الثالث على لاس بالماس وفالنسيا 2-0 و3-0 توالياً.

تصدى حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا لكرة خطرة مطلع المباراة حارماً أرناو مارتينيز من افتتاح التسجيل لجيرونا.

ووجد ريال مدريد، المنتشي من إخراجه مانشستر سيتي الإنجليزي منتصف الأسبوع، وبلوغه الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، صعوبة في اختراق دفاع جيرونا المنظم الذي انقذ حارسه الأرجنتيني باولو كاسانيجا مرماه من هدف أكيد للفرنسي كيليان مبابي، في حين أضاع البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة تمرير الكرة باتجاه مبابي الذي كان في وضعية افضل للتسجيل.

وأضاع جناح فيرونا الأوكراني فيكتور تسينغانوف فرصة جيدة لافتتاح التسجيل لكنه أطاح الكرة فوق العارضة من وضعية جيدة.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق أطلق مودريتش (39 عاماً) كرة صاروخية من خارج المنطقة استقرت في شباك جيرونا مانحاً التقدم لريال مدريد (41).

وسنحت لريال مدريد فرص عدة لإضافة هدف ثان في الشوط الثاني أبرزها تسديدة لفينيسيوس جونيور الذي لعب كرة لولبية ارتطمت بالعارضة.

لكن البرازيلي حسم النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه عندما استثمر كرة متقنة من مبابي ليضيف الهدف الثاني (83).

والهدف هو الأول لفينيسيوس في الدوري منذ نوفمبر الماضي.