«الأبيض» يتعادل مع الكويت ويلتقي عُمان في «خليجي القدامى»

الكويت (الاتحاد)

يلتقي المنتخب الوطني لقدامى اللاعبين مع نظيره العُماني مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج لقدامى كرة القدم، المقامة حالياً في الكويت، في حين يلعب المنتخبان الكويتي والقطري في الجولة ذاتها.

كان «الأبيض» قد تعادل مع المنتخب الكويتي 0-0 في الجولة الثانية بالدور التمهيدي من مباريات المجموعة الأولى للبطولة، ليحصد النقطة الثانية، وهو نفس رصيد بقية منتخبات المجموعة، بعد انتهاء مباريات الجولتين الأولى والثانية بالتعادل، ليتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة.

وأنقذ الحارس الدولي السابق نواف الخالدي المنتخب الكويتي من الخسارة أمام «الأبيض» بعد تصديه لركلة جزاء سددها اللاعب إسماعيل مطر في الدقيقة 30 من المباراة.

وشهدت المباراة الأخرى في الجولة ذاتها تعادلاً سلبياً بين المنتخبين العراقي والبحريني في المجموعة الثانية، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 4 نقاط، ويرفع المنتخب البحريني رصيده إلى نقطتين، وتقام في الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية اليوم أيضاً، بلقاء المنتخب السعودي ونظيره العراقي، ثم المباراة الثانية بين المنتخبين البحريني واليمني.