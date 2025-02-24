الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 «أرقام قياسية» تسقط أمام محمد صلاح في مواجهة السيتي!

10 «أرقام قياسية» تسقط أمام محمد صلاح في مواجهة السيتي!
24 فبراير 2025 08:30

علي معالي (أبوظبي)
أصبحت هواية النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة يخوضها، وبعد أن نجح «الفرعون» في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباراة مانشستر سيتي ضمن الجولة 26 بالدوري الإنجليزي والتي انتهت لمصلحة «الريدز» بثنائية نظيفة، ليواصل صلاح تحطيم الأرقام، والتي يمكن رصدها في 10 أرقام قياسية بعد الثنائية الأخيرة.
سجل محمد صلاح وصنع معاً في 49 مباراة مختلفة في «البريميرليج» خلال مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ولم يتفوق عليه في هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسي (102) وكريستيانو رونالدو (65).
سجل وصنع أيضاً في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكثر عدد من المرات لأي لاعب في موسم واحد في أحد الدوريات الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015، كما أنه يعتبر أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يساهم بـ 40 هدفاً على الأقل في موسمين مختلفين.
لم تقف الأرقام القياسية عند هذا الحد، بل يعتبر صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يساهم بشكل مباشر في 50 هدفاً بجميع المسابقات في موسم 2024-2025، كما قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد من «البريميرليج»، محطماً رقم ستيف ماكمانمان (15 أسيست في موسم 1995-1996).
كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع أهدافاً في كلا المباراتين ضد بطل الدوري في نفس الموسم، وأول لاعب يسجل 25 هدفاً أو أكثر، ويقدم أكثر من 15 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ولديه لديه أكبر عدد من الأهداف (9)، و6 تمريرات حاسمة لأي لاعب ضد فرق يدربها بيب جوارديولا في مسيرته التدريبية في الدوري الممتاز.
سجل محمد صلاح 16 هدفاً خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل خارج أرضه في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بجانب كيفن فيليبس في موسم 1999-2000 وهاري كين في 2022-2023.
والرقم القياسي العاشر لمحمد صلاح بعد مباراة السيتي تمثل في أنه سجل في كل من آخر 11 مباراة له بالدوري الإنجليزي في مباريات يوم الأحد، وهي أطول سلسلة تسجيل للاعب في أي يوم من أيام الأسبوع في تاريخ «البريميرليج».

أخبار ذات صلة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
إنريكي: «شهية سان جيرمان» مفتوحة لتخطي ليفربول في «الأبطال»
محمد صلاح
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©