10 «أرقام قياسية» تسقط أمام محمد صلاح في مواجهة السيتي!

علي معالي (أبوظبي)

أصبحت هواية النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة يخوضها، وبعد أن نجح «الفرعون» في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباراة مانشستر سيتي ضمن الجولة 26 بالدوري الإنجليزي والتي انتهت لمصلحة «الريدز» بثنائية نظيفة، ليواصل صلاح تحطيم الأرقام، والتي يمكن رصدها في 10 أرقام قياسية بعد الثنائية الأخيرة.

سجل محمد صلاح وصنع معاً في 49 مباراة مختلفة في «البريميرليج» خلال مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، ولم يتفوق عليه في هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسي (102) وكريستيانو رونالدو (65).

سجل وصنع أيضاً في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكثر عدد من المرات لأي لاعب في موسم واحد في أحد الدوريات الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في موسم 2014-2015، كما أنه يعتبر أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يساهم بـ 40 هدفاً على الأقل في موسمين مختلفين.

لم تقف الأرقام القياسية عند هذا الحد، بل يعتبر صلاح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا يساهم بشكل مباشر في 50 هدفاً بجميع المسابقات في موسم 2024-2025، كما قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد من «البريميرليج»، محطماً رقم ستيف ماكمانمان (15 أسيست في موسم 1995-1996).

كما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع أهدافاً في كلا المباراتين ضد بطل الدوري في نفس الموسم، وأول لاعب يسجل 25 هدفاً أو أكثر، ويقدم أكثر من 15 تمريرة حاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ولديه لديه أكبر عدد من الأهداف (9)، و6 تمريرات حاسمة لأي لاعب ضد فرق يدربها بيب جوارديولا في مسيرته التدريبية في الدوري الممتاز.

سجل محمد صلاح 16 هدفاً خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي كأكثر لاعب يسجل خارج أرضه في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بجانب كيفن فيليبس في موسم 1999-2000 وهاري كين في 2022-2023.

والرقم القياسي العاشر لمحمد صلاح بعد مباراة السيتي تمثل في أنه سجل في كل من آخر 11 مباراة له بالدوري الإنجليزي في مباريات يوم الأحد، وهي أطول سلسلة تسجيل للاعب في أي يوم من أيام الأسبوع في تاريخ «البريميرليج».