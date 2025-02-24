البطائح والشارقة.. هدف وانتصار تاريخي!

علي معالي (أبوظبي)

هدف وانتصار تاريخي سجله الكاميروني أناتولي أبانج، عندما قاد البطائح للفوز على الشارقة 1-0 في مباراة الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، فالهدف هو الأول لهذا المهاجم في شباك الشارقة منذ أن صعد فريق البطائح للمشاركة بدوري المحترفين موسم 2022-2023، وسيظل تاريخ البطائح يذكر أن أناتلي هو صاحب هدف الانتصار الأول لـ«الراقي» على «الملك»، عندما سجل في الدقيقة 43 هدفاً جعل البطائح يستعيد ثقته النسبية بعد الهزة العنيفة، التي أصابت الفريق في فترات طويلة من الموسم الجاري.

ورغم أن نسبة الاستحواذ في مباراة البطائح الأخيرة جاءت لمصلحة الشارقة بـ 71%، مقابل 29% للبطائح، لكن البطائح استطاع بالفعل أن يخطف هدفاً قاتلاً، وضع الشارقة في حرج شديد، وأبعد نسبياً عن المنافسة على القمة رغم أن الشارقة ما زال وصيفاً.

وكان إجمالي تسديدات الشارقة على البطائح 19 تسديدة، نجح خلالها حارس الفريق الاحتياطي إبراهيم عيسى والذي حصل على أعلى تقييم في المباراة من «سوفاسكور» المتخصص في الإحصائيات الكروية، حيث منح حارس البطائح (7.9 من 10)، وهي الدرجة الأعلى بين لاعبي الفريقين، والغريب أنه في المباراة لم يسدد البطائح على الشارقة سوى مرة واحدة، ومع ذلك حقق الانتصار، ووضع الشارقة في حرج شديد.

يذكر أن أناتولي (28 عاماً) يقود هجوم البطائح منذ التأهل للمحترفين، وسجل في الموسم الأول 6 أهداف، وفي الثاني 8 أهداف، وفي الموسم الثالث سجل حتى الآن 9 أهداف في 16 مباراة.