محمد بن سلطان يتوج أبطال «الإمارات لصيد الأسماك»

دبي (الاتحاد)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في بطولة الإمارات لصيد الأسماك «كنعد»، ومسابقة دبي لصيد أسماك «السكل» وأبطال العرض الليلي للدراجات المائية 2025، والتي أسدل الستار عليها يوم أمس «الأحد» في واجهة دبي هاربر.

ونظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات متنوعة على مدار 5 أيام، ضمن خطط مجلس الإدارة وفي إطار مبادرات عام المجتمع، وبالتزامن مع انعقاد الدورة رقم 31 من معرض دبي العالمي للقوارب 2025، حيث حظيت تلك الفعاليات بمشاركة عريضة من مختلف شرائح المجتمع.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح الحدث، الذي شهد مشاركة 130 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا على مدار 5 أيام، حيث وصل مجموع الأوزان بنهاية الحدث لما يزيد على 800 كلجم، تخصص كلها لجمعيات النفع العام لأكثر من 30 مشاركة متنوعة، مهنئاً كذلك أصحاب المراكز الأولى في كل فئة.

وتسلم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان درعاً تذكارية من نادي دبي، كما قام بتسليم الدروع التكريمية إلى راعي البطولة شركة دلما مارين، إضافة إلى رعاة بطولة دبي ممثلي الشركات والمؤسسات، كما قدم سموه درعاً للفريق النسائي المشارك في البطولة فريق الناموس، وقام بإهدائهن ميداليات المشاركة.

وفاز مروان أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بالمركز الأول في منافسات صيد أسماك «الكنعد -كينغ فيش»، بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 33.75 كلجم، وحل ثانياً المتسابق رقم 17 سعيد إبراهيم عبدالله، مسجلاً وزن 32.80 كلجم، وحل ثالثاً المتسابق رقم 18 محمد يوسف الزرعوني، وحصل على وزن 31.70 كلجم.

وظفر مجرن حمد بن الشيخ مجرن المرر بالمركز الأول في منافسات بطولة دبي لصيد أسماك «السكل- كوبيا» بنجاحه في اصطياد سمكة بوزن 33.70 كلجم، متفوقاً على صاحب المركز الثاني المتسابق رقم 87 علي عبدالله لاغر، الذي حصل على وزن 30.05 كلجم وصاحب المركز الثالث المتسابق محمد يوسف الزرعوني الذي حصل على وزن 28.65 كلجم.