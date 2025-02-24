«ألعاب دبي 2025» تختتم «النسخة الأكبر» بتتويج الفائزين

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اختتمت منافسات النسخة الأكبر من «ألعاب دبي»، والتي أقيمت بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي، برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك»، و«إمارات»، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن النجاح الكبير الذي حققته «ألعاب دبي» يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية للرياضة والفعاليات الكبرى، وعنواناً للتميز والإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وهنأ سموه الفائزين الذين جسّدوا بمشاركاتهم الفاعلة قيم التواصل والعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف والأرقام القياسية، معرباً عن اعتزازه بما حققه المشاركون من نتائج متميزة، وما قدموه من أداء تنافسي بروح رياضية عالية.

وأشار سموه إلى أن نجاح البطولة والمستوى المتميز للمشاركين والمشاركات، والمشاركة الأوسع من كل الفئات والجنسيات فيها، يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، ووجهة عالمية للتلاقي الثقافي والحضاري، ومنصة لتصميم المستقبل القائم على المبادرة والإنجازات الملهمة، وهو ما يتجلّى من خلال تنظيم أحداث كبرى مثل «ألعاب دبي» 2025، التي تعد إنجازاً جديداً في مجال استضافة دبي للفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نهج العمل على تحقيق الأهداف والشغف بتسجيل الأرقام القياسية يعد دائماً الفصل الأساسي في قصة نجاح دبي وتعزيز ريادتها العالمية، مؤكّدا سموه أن دبي ستبقى الرمز لمدينة المستقبل الحريصة دوماً على تصميمه وصناعته والملتقى لكل من يحمل الفكر والحلم والعزم، مشيداً بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين لـ «ألعاب دبي».

وشهدت هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث استقطبت 244 فريقاً من مختلف الفئات، مما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للرياضة والتحدي. وشملت فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة- رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة-سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً شاركوا في تحدي الصغار.

وتَوّج الفائزين معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، وخلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وفي إطار منافسات تحدي الحكومة، ظفر فريق وزارة التربية والتعليم بلقب النسخة السادسة للسيدات، فيما حل فريقا وزارة الدفاع، وشرطة دبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت فئة تحدي الحكومة للرجال منافسات شديدة، نال على أثرها فريق وزارة الدفاع المركز الأول، متقدماً على فريقي جهاز أمن الدولة - دبي وشرطة أبوظبي اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وشهدت هذه النسخة من «ألعاب دبي» مشاركة عالمية واسعة، حيث استقطبت 50 مدينة من حول العالم ضمن فئة تحدي المدن شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، والدنمارك، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والدنمارك، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وأوزبكستان، وبولندا، وجمهورية التشيك، وغيرها من الدول من مختلف القارات.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة كلٌ من فريقي مونتريال من كندا وكولورادو من أميركا في المركز الأول، وفريق سانت بطرسبرج من روسيا في المركز الثالث.