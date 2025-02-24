نجاح فني وتنظيمي لكأس دبي الذهبية للبولو 2025



دبي (الاتحاد)



وجّه محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التهنئة إلى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تتويج الفريق بكأس دبي الذهبية للبولو 2025، كما وجّه التهنئة إلى فريق جهانجيري وصيف البطولة.

وتقدم بالشكر لسمو الشيخ فلاح بن زايد رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على دعمهما للبولو بصفة عامة، وحرصهما على المشاركة في كأس دبي الذهبية كل عام، مما أثرى الحدث السنوي الكبير، وضاعف من نجاحاته.

كما وجّه الشكر إلى فرق ذئاب دبي وجهانجيري وبنجاش والحبتور لمشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح كأس 2025، وأشاد بالحضور الجماهيري المميّز هذا العام، الذي يضع اللجنة المنظمة امام تحدٍ كبير لتطوير وترقية البطولة.

وجاء ختام كأس دبي الذهبية للبولو 2025 بمثابة بروفة حقيقية قبل عام ونصف العام على احتضان الإمارات لكأس العالم للبولو ديسمبر 2026، وحقق جملة من المكاسب الفنية والتنظيمية والترويجية والترويحية، وكان اشبه بمهرجان متكامل العناصر، عكس الاهتمام المتعاظم لمحبي وممارسي وعشاق رياضة البولو، التي باتت شعبيتها منافسة لرياضات شهيرة.

بدوره أعرب سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو عن سعادته بنجاح الاتحاد في استضافة كأس العالم للبولو 2026 منوهاً إلى أن ما شاهده من روعة في التنظيم وقدرة على تطويع العمل الجماعي وانصهاره في بوتقة واحدة يعزز من النجاح المنشود.

وهنّأ بن دري فريق الإمارات وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم للفوز بالكأس الذهبية، مشيداً بما تقدمه مجموعة الحبتور من جهود مقدّرة ومميزة من فريق عمل احترافي أسهم بإنجاح الكأس الذهبية.

من جانبه أبدى محمد جهانجيري كابتن فريق جهانجيري صاحب المركز الثاني في كأس دبي الذهبية 2025 سعادة كبيرة كونه طرفاً في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى وهنّأ فريق الإمارات على الفوز الذي استحقه بجدارة.