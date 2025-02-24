الريامي يتألق في بطولات التنس العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

برز خليفة خالد الريامي، الحكم الإماراتي، في بطولتي مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات، التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، وبطولات سوق دبي الحرة التي تجرى منافساتها حالياً، باعتباره أحد المواهب التحكيمية، القادرة على التألق في إدارة الأحداث العالمية، وذلك بدعم من اتحاد التنس.

وأوضح الريامي صاحب الـ29 عاماً، أنه استفاد بشكل كبير من مشاركته في 5 من بطولات الشباب الدولية، التي نظمها اتحاد التنس في كل من دبي والفجيرة خلال العام الماضي، مبيناً أنها عزّزت ثقته بنفسه وبإمكاناته التحكيمية والذهنية ووضعته على الطريق الصحيح نحو التحكيم الدولي في كبريات البطولات، وقال: «شاركت كحكم في منافسات عديدة، وتحديداً في بطولة مبادلة أبوظبي، وبطولات سوق دبي الحرة، ودوري التنس العالمي في الاتحاد أرينا، وأسعى لمواصلة مسيرتي التحكيمية والمشاركة في المزيد من البطولات الكبرى مستقبلاً، مع الاستمرار في تطوير نفسي في عالم التحكيم والتنس، وقد أكملتُ مؤخراً مدرسة التحكيم للمستوى المحلي، التي نظّمتها بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تحت إشراف الحكم الدولي هاني الخفيف، وأجتهد على اكتساب المعلومات الرياضية وفقاً لأفضل المواصفات العالمية».

الريامي، الحاصل على شهادة مهندس ميكانيك، هو مدير للمشاريع في إحدى مستشفيات العاصمة أبوظبي، وبالرغم من مسؤوليته الكبيرة، لكنه ينظّم وقته بشكل منتظم للجمع بين حياته المدنية والرياضية، وقال: «يسعدني دعم اتحاد التنس الذي يمنحني خبرة واسعة، سواءً كحكم خط ومساعد حكم في العديد من البطولات الدولية، بالإضافة إلى تحكيم مباريات كحكم كرسي في بطولات محلية ودية، وإلى جانب السفر حول العالم لمتابعة بطولات التنس الكبرى، فقد تعزّز شغفي باللعبة وساعدني في تطوير مهاراتي التحكيمية».

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، يحرص على استكشاف ودعم المواهب المواطنة في مختلف المجالات ومنها في التحكيم، لذلك يستثمر البطولات الدولية التي ينظمها لزج الحكام ومنهم المواهب المواطنة ليخوضوا تجربتهم بشكل كامل، ويدعم تطلعاتهم وطموحهم بشكل كامل، وسيواصل ذلك في البطولات المقبلة متمنياً للريامي المزيد من النجاح.