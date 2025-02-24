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الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل «فولتا أندولوسيا»

«الإمارات للدراجات» بطل «فولتا أندولوسيا»
24 فبراير 2025 16:36

إسبانيا (الاتحاد)
أحرز بافيل سيفاكوف دراج فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية لقب سباق «فولتا أندلوسيا»، وذلك بعدما أنهى المرحلة الأخيرة في الصدارة ليحرز اللقب للفريق.
ويعد هذا الفوز هو الأول لسيفاكوف في سباقات المراحل بقميص فريق «الإمارات - إكس آر جي»، ليحقق بذلك انتصاره الأول هذا الموسم، كما يمثل هذا الانتصار أيضاً أول فوز له في التصنيف العام منذ «فيولتا بورجوس 2022».
وفي البرتغال قدم جواو ألميدا دراج الفريق أداءً مميزاً في سباق الزمن ليحتل المركز السادس في المرحلة الأخيرة، مُنهياً السباق في المركز الثاني بالتصنيف العام.

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