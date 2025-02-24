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الرياضة

4 مدن تترشح لاستضافة بطولة آسيا للكاراتيه 2026

4 مدن تترشح لاستضافة بطولة آسيا للكاراتيه 2026
24 فبراير 2025 18:00


الفجيرة (وام)
ترشحت أربع مدن لاستضافة بطولة آسيا للكاراتيه 2026، وهي الرياض، وهونج كونج، وعشق آباد في تركمنستان، وآستانة في كازاخستان، وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه الطلبات المقدمة من هذه المدن خلال اجتماعه الذي عُقد أمس على هامش بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 1 «الفجيرة 2025»، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وبحضور أنطونيو إسبينوس، رئيس الاتحاد الدولي.
وتناول الاجتماع تقييم مسار الكاراتيه في آسيا، واستعراض التقدم المحرز في الرياضة بالقارة، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات للبطولات المقبلة، وعلى رأسها بطولة آسيا للكبار المقررة في مايو المقبل بطشقند، أوزبكستان، وبطولة الفئات العمرية المقررة في سبتمبر المقبل بالصين.
وأشاد الرزوقي بالمناقشات التي جرت خلال الاجتماع بهدف تطوير اللعبة على المستوى القاري والعالمي، موضحاً أنه تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، واستعراض الإنجازات المحققة في عام 2024، بالإضافة إلى البطولات المقررة في عامي 2025 و2026. من جانبه، أعرب أنطونيو إسبينوس عن تفاؤله بتطور الكاراتيه في آسيا، مشيراً إلى الدور المحوري للواء الرزوقي في هذا التقدم، والذي أسهم في جعل الكاراتيه من أكثر الرياضات شعبية وإثارة في القارة، كما عبر عن شكره للواء الرزوقي على جهوده المتواصلة ودعمه الكبير لتعزيز مكانة الكاراتيه إقليمياً ودولياً.
وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن الاجتماع شهد العديد من القرارات والتوصيات، بما في ذلك مناقشة المدن المترشحة لاستضافة بطولة آسيا 2026، بالإضافة إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية 2026 المقرر إقامتها في ناجويا باليابان.

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