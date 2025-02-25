ثنائية لمربط عجمان في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، اختتمت الأول فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية بنسختها السابعة عشرة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، بمشاركة 338 خيلاً، منها 81 من خارج الدولة.

وجاء ختام البطولة التي نظمتها جمعية الخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو» مميزاً، حيث شهدت منافسات قوية بين الخيول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من فقرات التراثي الإماراتي.

حضر فعاليات الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ حمد الخالد الصباح، مالك مربط الحمد للخيول بالكويت، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، وافيديو جريتشا، القنصل العام لسفارة رومانيا في أبوظبي، وسعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين وضيوف البطولة من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على أن تأتي النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية منسجمة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عاماً للمجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد»، وذلك من خلال عدد من الفقرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التلاحم بين الأفراد، ودعم القيم الإماراتية، وضمان بيئة تتيح للجميع الإسهام في تحقيق التقدم.

وتوجه الشيخ زايد بن حمد بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه الكبير للبطولة بشكل خاص، ولكل فعاليات الخيول العربية بشكل عام.

وأشاد بالنجاح الذي حققته النسخة السابعة عشرة للبطولة، مشيراً إلى أنها جاءت متميزة من جميع النواحي، وحققت كل أهدافها المرجوة، واستقطبت أفضل الخيول في العالم، وتوجه بالشكر إلى جميع اللجان العاملة في البطولة.

وعن نتائج اليوم الأخير من المنافسات، فقد حققت خيول مربط عجمان ثنائية ذهبية، بينما تقاسمت بقية الألقاب الذهبية كل من خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ومربط دبي، والشيخ حمد علي آل ثاني، ومربط الصقران.

وتوشح «إي إس حرير» لمربط الصقران، باللقب الذهبي للفحول، وتلاه في الوصافة ونال الفضة «دي شرار» لمربط دبي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «إتش إل الغندور» لنايلة حايك، وكانت المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، قد استهلت الفعاليات بالفوز باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وتلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «ع ج غيداء» لإسطبلات إمارا، فيما نالت اللقب البرونزي «قماشة الشقب» لمربط الشقب.

ونالت اللقب الذهبي لبطولة المهرات «دي آسرة» لمربط دبي، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي للمهرة «شادن ياسر» لنايلة حايك، فيما جاءت في المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي «الأريام حربا» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وافتتحت الثنائية الذهبية لمربط عجمان «ع ج العلا» بعد أن أحرزت اللقب الذهبي لبطولة الأفراس، وحلت وصيفة ونالت اللقب الفضي «دي جودي» لمربط دبي، بينما حصلت «ارفينا الشراع» لإسطبلات الشراع، على اللقب البرونزي.

وحصد «عدنان مضر» للشيخ حمد علي آل ثاني، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني «فام فورتيكس» لفيدريكو جوردان، وحصل على اللقب البرونزي «إس إس مسك» لسلطان اليحيائي. وأكمل «ع ج ساير» الثنائية الذهبية لمربط عجمان، عندما حلق باللقب الذهبي لبطولة الأمهار، وحاز رفيقه في المربط «ع ج ربدان» على اللقب الفضي، ونال اللقب البرونزي «مشرف الشقب» لمربط الشقب.