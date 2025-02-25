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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يثمن إنجاز البدواوي «الآسيوي»

«دبي لأصحاب الهمم» يثمن إنجاز البدواوي «الآسيوي»
25 فبراير 2025 14:00

دبي (الاتحاد)

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ثمن نادي دبي لأصحاب الهمم الإنجاز الذي حققه أحمد البدواوي بطل منتخبنا والنادي في بطولة آسيا للدراجات «مضمار» بماليزيا بحصوله على برونزية سباق المطاردة الفردية 4000 متر، خلال مشاركته الأولى في هذا النوع من المنافسات وسط وجود نخبة من الدراجين.
ووصف محمد المروي، مدرب اللاعب، الميدالية البرونزية بالتاريخية لرياضة الدراجات لأصحاب الهمم على المضمار، معرباً عن سعادته بتألق البدواوي وسط النخبة في أكبر قارات العالم، خلال ظهوره الأول في المضمار.
وقال: «برونزية سباق المطاردة الفردية أول الغيث، وتعد مؤشراً إيجابياً للمشاركات الخارجية المقبلة، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية أبرزها كأس ماليزيا للمضمار مايو المقبل، وبطولة العالم للمضمار التي تستضيفها البرازيل أكتوبر المقبل».
من ناحيته، أعرب البطل المتوج عن سعادته ببرونزية آسيا، مبيناً أنه يطمح لتعزيز هذه المشاركة الإيجابية بحصد الألقاب، وصولاً لما يصبو إليه.
وأشار إلى صعوبة المنافسات في آسيا، التي تجمع الدراجين الكبار، مبيناً أنه رفع جاهزية استعدادته لخوض تحديات مثل هذه الأحداث القارية المهمة التي تضاعف من مسؤوليته للسير على الدرب نفسه.

أصحاب الهمم
الدراجات
ماليزيا
نادي دبي لأصحاب الهمم
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