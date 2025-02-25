«ثقافة وسياحة أبوظبي» شريكاً عالمياً للدوري الأوروبي لكرة السلة

أبوظبي (وام)

عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة شراكة جديدة لتعيين «حيّاكم في أبوظبي» وجهة السياحة والسفر الرسمية لدوري الخطوط الجوية التركية وكأس أوروبا لكرة السلة (BKT) لبقية موسم 2024- 2025، ما يُرسخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية، ومركزاً رياضياً متميزاً ومنصة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

تُسلّط الشراكة الضوء على «حيّاكم في أبوظبي» في مباريات الدوري الأوروبي وكأس أوروبا لكرة السلة (BKT)، بدءاً من الجولة 27 لدوري الخطوط الجوية التركية، ويشمل ذلك الإعلانات داخل الملاعب والبثّ المباشر، إلى جانب الترويج والحضور البارز للعلامة التجارية عبر المنصات الرقمية للدوري الأوروبي لكرة السلة، والمحتوى الحصري الذي يحمل العلامة التجارية.

وذكر سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن الشراكة مع الدوري الأوروبي لكرة السلة خطوة مهمة في مسيرة الدائرة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية رائدة وشريكاً موثوقاً للعلامات التجارية العالمية الكبرى، باعتبار أبوظبي وجهة السياحة والسفر الرسمية لدوري الخطوط الجوية التركية وكأس أوروبا لكرة السلة.

وعبر الحوسني عن التطلع إلى الترحيب بجماهير كرة السلة من جميع أنحاء العالم لتقديم تجربة لا تنسى تجمع بين المنافسة العالمية من الدرجة الأولى وثقافة أبوظبي الغنية، وكرم الضيافة الأصيلة، مع تجارب ترفيه حيوية واستثنائية.

من جانبه، أكد جواين ديفيز، الرئيس التجاري للدوري الأوروبي لكرة السلة أهمية هذه الشراكة الجديدة، التي تعد تطوراً طبيعياً بعد تأكيد استضافة نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة «المربع الذهبي» في أبوظبي، منوهاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وخاصة أبوظبي، تبرز كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

تأتي هذه الشراكة الجديدة بعد اتفاق بين دوري كرة السلة الأوروبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والاتحاد أرينا، لاستضافة نهائيات دوري كرة السلة الأوروبي في أبوظبي للمرة الأولى في الفترة من 23 إلى 25 مايو القادم وتتوافق استضافة النهائيات في أبوظبي مع الرؤية طويلة المدى لدوري كرة السلة الأوروبي، للوصول إلى جماهير جديدة وتعزيز إرثه الممتد على مدار 25 عاماً من التميز، ما يشكّل توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة.

ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي في المجال الرياضي مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تهدف إلى جذب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في قطاع السياحة، والمساهمة بـ 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2030.