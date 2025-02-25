الفارس المرزوقي يستعد لمونديال قفز الحواجز بمعسكر أوروبي



أبوظبي (وام)

يستعد البطل الإماراتي عمر عبدالعزيز المرزوقي لخوض معسكر إعداد في أوروبا الأسبوع المقبل استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز المقررة في مدينة بازل السويسرية «2025»، من 2 إلى 6 أبريل القادم، بعد تأهله ضمن فرسان المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية محققاً 69 نقطة.

وأكد المرزوقي أن التأهل إلى مونديال قفز الحواجز في سويسرا يمثل إنجازاً جديداً بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، تتويجاً لدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

يعد إنجاز الفارس المرزوقي إضافة لنجاحات سابقة مميزة له، أبرزها تتويجه بجائزة لونجين لأفضل نجم صاعد في العالم 2024، ضمن جوائز الاتحاد الدولي للفروسية، كأول إماراتي وعربي يحقق هذه الجائزة، والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وإنهاء مشاركته في الترتيب الـ 19 من بين 75 فارساً وفارسة.

كما حقق المركز الأول على صهوة «إنجوي دي لاميور» في شوط بطولة الفحول لقفز الحواجز 2024 ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5 و6 و7 سنوات «بلجيكا 2024»، إضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.

وبشأن مشاركته في الجولات التأهيلية الماضية التي استضافتها الدولة، وصولاً إلى المحطة التأهيلية الرابعة في الشارقة قال المرزوقي، إن المنافسة كانت قوية بكل تفاصيلها لأن الهدف تجميع النقاط، والتأهل ضمن الدوري العربي التأهيلي، كما أن بقية المراحل شهدت تنافساً قوياً من خلال بطولة العين الدولية من فئة ثلاث نجوم في ديسمبر الماضي، وبطولة الشراع الدولية من فئة أربع نجوم في يناير الماضي، والجولة الثالثة في ختام بطولة أبوظبي الدولية أيضاً في يناير 2025.

وحول نجاحاته على صهوة «إنجوي دي لاميور»أكد المرزوقي أن هذا الخيل يمثل إضافة كبيرة له، نظراً لقدراته الكبيرة، من خلال المستويات العالية في العديد من البطولات المحلية والدولية، والتي مكنته من الوصول إلى المراكز الأولى بالتفوق على نخبة الخيول العالمية.

وأوضح المرزوقي أن المعسكر الأوروبي المقترح يضم مراحل متدرجة بإشراف المدرب وليم فانيل، ومشاركة والده صاحب التجربة الكبيرة في رياضة قفز الحواجز، منوهاً إلى أن فرنسا الدولة المرشحة لاستضافته حسب الترتيبات الجارية.