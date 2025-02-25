جوارديولا: لا أشعر بالقلق من تحدي تجديد سيتي



لندن (أ ف ب)

نفى الإسباني بيب جوارديولا أن تكون مهمة إعادة بناء مانشستر سيتي أكبر تحد في مسيرته التدريبية، في وقت يحارب فيه فريقه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويتخلف سيتي الذي يحل على توتنهام الثاني عشر الأربعاء، بفارق عشرين نقطة عن ليفربول المتصدر، بعد خسارته أمام الأخير 0-2 نهاية الأسبوع الماضي.

كما خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 3-6، بمجموع مباراتي الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

لكن جوارديولا الذي يحتل فريقه المركز الرابع في برميرليج، بعد أن توج بلقبه ست مرات في آخر سبعة مواسم، قال إنه لا يشعر بالقلق من تحدي تجديد سيتي الذي انضم إليه عام 2016، وقال: «قمنا بذلك من قبل، لذا بعد تسع سنوات فإن الأمر ليس كما بدأنا قبلها بتسع سنوات. فعلنا ذلك مرتين أو ثلاث، لذا ليس هو التحدي الأكبر».

تابع: «التحدي الذي واجهته كان عندما بدأت مسيرتي التدريبية مع العديد من الموظفين، عملنا سويا وأثبتت نفسي، أثبت لإدارتي انه بمقدورنا القيام بذلك».

أجرى سيتي أربعة تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، فضم المهاجم المصري عمر مرموش، المدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف، لاعب الوسط الإسباني نيكو جونساليس والمدافع البرازيلي فيتور ريس، ما يؤشر إلى عملية إعادة البناء المطلوبة نظرا للإصابات وابتعاد بعض اللاعبين الأساسيين عن مستوياتهم.

فاز سيتي مرتين فقط في آخر ثماني مباريات على ملعب توتنهام في مختلف المسابقات.

انتهت رحلته الأخيرة إلى شمال لندن بالخسارة 1-2 في كأس الرابطة، في بداية سلسلة رهيبة تضمنت خسارته أيضا أمام سبيرز 0-4 على ملعبه الاتحاد في مانشستر.

في المقابل، يحتل فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو المركز الثاني عشر في الدوري، رغم فوزه في آخر ثلاث مباريات، لكن جوارديولا يرى أن مستوى فريق شمال لندن أفضل من نتائجه «فريقهم رائع، يملك الجودة، المهارة الفردية على غرار العادة، إيقاع اللعب، القوة، عدائين رائعين والانتقال بين الدفاع والهجوم».

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة هداف سيتي النروجي إرلينج هالاند، بعد غيابه عن آخر مباراتين بداعي الإصابة في ركبته.

شرح المدرب الفذ «سنعرف الليلة بعد التمارين. آمل في ذلك (مشاركته)، لكن لا نعلم حتى الآن».