الهلال السعودي يخرج من النفق المظلم

الرياض (د ب أ)

تجاوز فريق الهلال كبوته بفوز عريض على ضيفه الخلود بنتيجة 5/ 1 ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وخرج الهلال بهذا الفوز العريض من نفق مظلم بعد تعادلين أمام ضمك والرياض ثم خسارة ثقيلة أمام اتحاد جدة بنتيجة 1/ 4 في آخر ثلاث جولات من المسابقة.

أما الخلود، فقد تلقى خسارته رقم 11 في مشواره بالدوري هذا الموسم، ولم يهنأ بفوزه على الوحدة في الجولة الماضية. وباغت الهلال ضيفه في وقت مبكر، وهز شباكه بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة، حيث تقدم بهدف البرازيلي مالكوم بعد مرور ثلاث دقائق.

وبعدها بثوان قليلة أضاف سالم الدوسري قائد الهلال الهدف الثاني، وأضاف مالكوم الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 20 وفي الدقيقة 22 تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد في إلغاء ركلة جزاء لصالح جاكسون موليكا مهاجم الخلود بعد عرقلة من السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال. ولكن ماركوس ليوناردو سجل الهدف الرابع في الدقيقة 28 بضربة رأس بعد كرة عرضية من كايو سيزار.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، أكمل سالم الدوسري خماسية الهلال مسجلا الهدف الثاني له في المباراة. ولم ينجح الهلال في الخروج بشباك نظيفة حيث سجل عبد الرحمن عتيق هدفا شرفيا للخلود في الدقيقة 65.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 51 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى 4 نقاط مؤقتا مع اتحاد جدة المتصدر الذي سيلاقي الخليج، غدا الأربعاء، في إطار منافسات نفس الجولة. أما الخلود، فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.