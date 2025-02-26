تشيلسي.. «الرابع» بـ «رباعية»

لندن (رويترز)



سجل تشيلسي أربعة أهداف في مرمى ساوثهامبتون، ليصعد إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويعزز من ثقته في نفسه، ويبقي الفريق الزائر في قاع جدول الترتيب.

ورفع الفوز رصيد الفريق اللندني إلى 46 نقطة، متقدماً بنقطتين على مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اللذين يواجهان توتنهام وليفربول المتصدر الأربعاء.

وفي غياب رأس الحربة بسبب إصابة نيكولاس جاكسون، عانى تشيلسي من أجل تسجيل الأهداف، وكان بحاجة إلى مدافعين ومهاجمين لتقديم أداء جيد.

ورغم ذلك سيطر على المباراة منذ البداية، وبعد دقيقة واحدة فقط من تصدي آرون رامسديل لتسديدة كول بالمر، وضع كريستوفر نكونكو الكرة في المرمى، بعد ركلة ركنية، وضربة رأس من توسين أدارابيويو.

وبعد ذلك، أرسل المهاجم الفرنسي نكونكو تمريرة جميلة إلى بيدرو نيتو مهاجم البرتغال الذي أطلق تسديدة قوية بالقدم اليسرى مرت بين الحارس آرون رامسديل والقائم القريب.

وسجل المدافع ليفي كولويل الهدف الثالث، قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس، بعد ركلة حرة نفذها نيتو، ثم حول مارك كوكوريا ظهير منتخب إسبانيا تمريرة متقنة من البديل تيريك جورج البالغ «19 عاماً» نحو الشباك في الدقيقة 78.

وخسر تشيلسي أربع مرات في مبارياته الخمس السابقة بجميع المسابقات، كما تراجع إلى المركز السابع في الدوري.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لشبكة (تي.إن.تي) «كنا جميعاً في حاجة إلى ذلك، كنا نمر بفترة سيئة فيما يتعلق بالنتائج، كان النادي في حاجة إلى ذلك، نحن سعداء».

وقال كولويل لشبكة (تي.إن.تي) «كنا في حاجة ماسة إلى رد فعل، نأمل أن نتمكن من استعادة مستوانا قليلاً ونرى ما سيحدث في المباراة التالية».

كانت أحد الأمور المخيبة للآمال في ليلة استعادة تشيلسي لمستواه هي أداء نجم الفريق بالمر، الذي لم يستفد مجدداً من الفرص الجيدة، وفشل في تسجيل الأهداف للمباراة السابعة توالياً.

وتصدى رامسديل لفرصتين خطيرتين في آخر عشر دقائق، حيث حرم إنزو فرنانديز وبالمر من التسجيل، لكن النتيجة التي أصبحت الهزيمة 22 لساوثهامبتون هذا الموسم، تجعله متأخراً بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان، بينما يتمسك تشيلسي بآماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن ماريسكا قال إن بالمر سيستعيد مستواه، إذ سبق للمدرب رؤية لاعبين يمرون بفترات تراجع في مسيرتهم.

وقال «نحن جميعاً لاعبون سابقون، مررنا بلحظات سيئة، لا يمكنك أن تتوقع من بالمر أن يكون كما كان في الموسم الماضي، أو كما كان في الجزء الأول من الموسم، هذا أمر طبيعي، هو بشر، يتعلق الأمر بكيفية رد فعلك، استمر في العمل، واستمر في الضحك، وحافظ على هدوئك، وكن سعيداً واستمتع بكرة القدم، هذا هو الشيء الوحيد الذي عليك القيام به».

ومنح المدرب الفرصة للثنائي الشاب شومايرا ميوكا (17 عاماً)، ولاعب الوسط الفرنسي ماتيس أموجو (19 عاماً) للمشاركة للمرة الأولى في الدوري.

وقال «ربما كان هناك عدد كبير من اللاعبين الشباب في النهاية، لطاما كانت أكاديمية تشيلسي جيدة، لدينا بالفعل العديد من اللاعبين في التشكيلة مثل كولويل، ونأمل في المستقبل أن نتمكن من وجود المزيد».