الزمالك يلعب مباراتين خلف «الأسوار المغلقة»



القاهرة (د ب أ)



قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة المباراتين المقبلتين للزمالك، من دون حضور جماهيري بسبب السباب الجماعي في مباراة الفريق أمام الأهلي التي أقيمت ضمن «الجولة 15» من منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقالت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي، إنه تقرر أيضاً تغريم الأهلي 200 ألف جنيه، ومنع الموجودين من جمهوره الحاضرين في مباراة الزمالك بمدرجات الثالثة شمال، من حضور مباراة الفريق أمام حرس الحدود، الأربعاء.

وأضافت أنه تقرر إيقاف نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الزمالك مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث، وتغريم ناديه 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى أن عقوبة حرمان جماهير الزمالك من الحضور ستسري على مباراتي الفريق في الجولتين 16 و17 من بطولة الدوري. وكانت إدارة الأهلي أصدرت بياناً رسمياً، أشارت فيه إلى أنها تقدمت بشكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد تجاوزات جماهير الزمالك بالسباب والشتائم تجاه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك من دون أهداف مساء السبت الماضي على استاد القاهرة في قمة منافسات الجولة 15 ببطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وخلفه الزمالك 28 نقطة في المركز الثالث، وأمامهما بيراميدز في الصدارة برصيد 36 نقطة.

