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الرياضة

اتحاد الجوجيتسو ينظّم سلسلة بطولات متميزة في رمضان

اتحاد الجوجيتسو ينظّم سلسلة بطولات متميزة في رمضان
26 فبراير 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل اتحاد الجوجيتسو جهوده الدؤوبة لترسيخ حضور رياضة الجوجيتسو على ساحة الرياضة المحلية، وتقديم الدعم المتواصل للاعبين، من خلال تنظيم سلسلة من البطولات المتميزة، خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس التزامه بنشر وتطوير اللعبة، وتعزيز قيمها التي تركز على الانضباط والصبر والتحمل والاحترام، والتي تتفق في جوهرها مع فضائل الشهر الكريم.
وتضم أجندة الفعاليات الرمضانية لهذا العام مجموعة من البطولات المهمة، حيث تستضيف دبي منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة ند الشبا الرياضية 5 و6 مارس، فيما تنطلق بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، من 11 إلى 13 مارس، لتوفر منصة متميزة للاعبات من مختلف الأعمار لاستعراض مهاراتهن أمام جماهير ومحبي الجوجيتسو، بينما تواصل بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الأغلى على الساحة المحلية نسختها لهذا العام مع إقامة الجولة الأولى 20 مارس.
وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة لدى الاتحاد، أن إقامة هذه البطولات، خلال الشهر الفضيل يعكس التزام الاتحاد بمواصلة تنظيم واستضافة المنافسات الرياضية بهدف ترسيخ القيم النبيلة، وتعزيز التآلف بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تحسين صحة العامة من خلال جعل الرياضة أسلوب حياة.
وقال: «يشكل شهر رمضان المبارك مناسبة متميزة لتعزيز الروح الرياضية ونشر ثقافة رياضة الجوجيتسو في أوساط المجتمع، ولا سيما أن البطولات الرمضانية تمتاز بأجوائها الخاصة التي تجمع بين المنافسة وروح الألفة والمؤازرة، كما أنها تمثل فرصة جيدة لاكتشاف المواهب الجديدة، حيث توفر هذه المنافسات بيئة مثالية لصقل مهارات اللاعبين واستيعاب طاقاتهم في أجواء تعكس معاني الالتزام والعمل الجاد، كما تشكل هذه البطولات، خلال الشهر الكريم فرصة تتيح للاعبين الحفاظ على لياقتهم البدنية ومستوياتهم المهارية».
وتعكس البطولات التزام اتحاد الجوجيتسو بتطوير اللعبة، وتعزيز انتشارها، حيث تحظى بدعم واسع من الأندية والأكاديميات الرياضية، وتشهد مشاركة نخبة من اللاعبين المتميزين الذين يسعون لاعتلاء منصات التتويج، ورفع مستوى أدائهم، استعداداً للاستحقاقات القادمة.

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