4 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «طشقند جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



تجرى يوم الخميس قرعة بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي تقام من 28 فبراير الحالي إلى 2 مارس المقبل، بمشاركة 117 لاعباً و129 لاعبة من 23 دولة، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يتفوق فيها عدد السيدات على الرجال، وتبدأ المنافسات الجمعة بـ «وزن الخفيف».

وضمت قائمة منتخبنا الذي يخوض «3 أوزان»، من خلال «الرباعي» بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، والصاعد حميد سعيد الشامسي «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة الدار البيضاء الدولية، ضمن وزن 66 كجم، في أول مشاركة خارجية له، وكريم عبد اللطيف الفائز بذهبية البطولة نفسها في وزن تحت 73 كجم، كما يشارك لاعب منتخب الشباب الصاعد راشد المشجري في «وزن تحت 81 كجم».

ويرأس بعثة منتخبنا الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويشرف على تدريب المجموعة مدرب المنتخب المساعد، بينما يتواجد فيكتور المدرب الأول مع منتخبنا الذي يستعد لبطولة الجائزة الكبرى «جراند بري» التي تقام في النمسا خلال مارس المقبل.

ويعتبر منتخب الجودو الفريق العربي الوحيد في بطولة طشقند لقوة المشاركين، وفي مقدمتهم اليابان بطل العالم، وفرنسا، وألمانيا، والصين وكرواتيا والبرازيل بينما تشارك أوزبكستان مستضيفه البطولة بعدد 56 لاعباً، ويأمل الجميع المزيد حصد المزيد من نقاط التأهل لبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.