«أرقام قياسية» تنتظر صلاح في «البريميرليج»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبله مع ليفربول، واحتمال رحيله عن «أنفيلد» هذا الصيف بعد انتهاء عقده، ربما يلعب محمد صلاح موسمه الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا كان الأمر كذلك، يبدو أنه وفر أفضل ما لديه للنهاية، وبهدف آخر وصناعة في فوز ليفربول 2-0 خارج أرضه على حامل اللقب مانشستر سيتي، وصل صلاح إلى 41 مشاركة تهديفية بموسم 2024-2025 في «البريميرليج».

وبعد أن سجل 25 هدفاً، وصنع 16 هدفاً، أصبح «الفرعون المصري» أول لاعب في تاريخ «البريميرليج» يشارك بموسمين منفصلين بأكثر من 40 هدفاً.

والسؤال: متى يحطم رقمه القياسي الشخصي البالغ 42 مساهمة تهديفية «32 هدفاً و10 تمريرات حاسمة» خلال موسمه الأول في «أنفيلد» 2017-2018، قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام نيوكاسل؟

وبالعودة إلى آخر مباراة لصلاح أمام «السيتي»، فإنها رقم 11» في موسم 2024-2025 التي سجل فيها صلاح هدفاً وصنع هدفاً آخر، حيث يتقدم بـ 4 أهداف على أي لاعب آخر في موسم واحد، ويعد صلاح أول لاعب يسجل ويسهم في صناعة 11 مباراة مختلفة في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا في موسم، منذ ليونيل ميسي 2014-2015 «11 مع برشلونة»، وبشكل عام، كانت مباراة «السيتي» رقم 42 التي يسجل ويصنع فيها صلاح في مسيرته بـ «البريميرليج»، وهو رقم قياسي آخر وأكثر بـ 6 مباريات من حامل الرقم القياسي السابق واين روني «36».

وبفضل إسهاماته التهديفية «41» موسم 2024-2025 حتى الآن تجاوز صلاح كلاً من سيرجيو أجويرو، وتييري هنري، وهاري كين، وأندرو كول في «البريميرليج»، وأصبح «الملك المصري» برصيد «267 مشاركة تهديفية» على بُعد 4 مساهمات فقط من رايان جيجز في المركز الرابع «271 مساهمة تهديفية»

ويحمل آلان شيرر الرقم القياسي في المسابقة «324»، ولكن إذا وقع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول، واستمر بعد هذا الموسم، يكون الرقم مهدداً، بأن يحقق «الملك المصري» إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يبتعد صلاح بـ57 مساهمة تهديفية فقط، وبحسب «أوبتا» وتوقعات مساهماته التهديفية، ينتظر أن يحقق ذلك في غضون موسم ونصف موسم على الأكثر.

ويحتل صلاح المركز السادس في قائمة هدافي «البريميرليج» بـ «182 هدفاً»، والعاشر في عدد الصناعة في تاريخ المسابقة «85 صناعة»، وهو أحد 3 لاعبين فقط في المراكز العشرة الأولى في كلتا الفئتين، إلى جانب فرانك لامبارد وواين روني، ومع 264 من أصل 267 مساهمة له في «البريميرليج» مع ليفربول، يحتل صلاح المرتبة الثالثة في تاريخ المسابقة، من حيث تسجيل الأهداف أو المساهمة فيها «أسيست»، مع نادٍ واحد خلف جيجز «271»، وروني «276» في مانشستر يونايتد.

وجاء 14 من المساهمات في ديسمبر 2024، وهو ما يعادل أيضاً أكبر عدد من الأهداف التي أسهم بها لاعب واحد في «البريميرليج» على مدار شهر من اللعب، على قدم المساواة مع لويس سواريز في ديسمبر 2013، أيضاً مع ليفربول.

ويخوض ليفربول 7 مباريات من أصل 11 مباراة متبقية له في «البريميرليج» خلال الموسم الجاري على أرضه، وهناك فرصة كبيرة لاقتراب صلاح من تحطيم رقم قياسي آخر في المسابقة أيضاً، وباعتباره واحداً من 4 لاعبين فقط سجلوا أكثر من 100 هدف في ملعب واحد في تاريخ «البريميرليج» بفضل أهدافه الـ101 في أنفيلد، وهو الآن على بُعد 13 هدفاً فقط من الرقم القياسي الذي سجله هنري، بتسجيله 114 هدفاً في «هايبري» لمصلحة أرسنال.

وأسهم صلاح خارج الديار هذا الموسم في 27 هدفاً، وأصبح متقدماً بـ 6 مساهمات عن أي لاعب آخر في تاريخ «البريميرليج» من حيث المساهمات خارج الأرض بموسم واحد، متجاوزاً أندرو كول «21 هدفاً» في موسم 1993-1994.

وسجل «الفرعون» 16 هدفاً، ويحتاج إلى هدف آخر ليصبح هداف الدوري خارج الديار في موسم واحد، متقدماً على هاري كين في موسم 2022-2023 مع توتنهام «16» وكيفن فيليبس في موسم 1999-2000 مع سندرلاند «16».

كما يحتاج إلى تمريرة حاسمة أخرى في مباريات ليفربول الأربع المتبقية خارج أرضه، ليتفوق على سيسك فابريجاس الذي سجل 11 هدفاً خارج أرضه بموسم 2014-2015، ووصل صلاح إلى 30 هدفاً في خامس موسم منفصل مع ليفربول، ليعادل الرقم القياسي للنادي الذي يتقاسمه روجر هانت وإيان راش، وكانت مباراة السيتي هي الثامنة على التوالي التي يسجل فيها، فقط صلاح نفسه «10 بين أغسطس وأكتوبر 2021» سجل في المزيد من المباريات المتتالية للنادي بجميع المسابقات.

علاوة على ذلك، كانت تمريرته الحاسمة لدومينيك سوبوسلاي في الفوز على مان سيتي رقم 21 له في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد للاعب من «الريدز»، منذ كيني دالجليش في 1984-1985، سجل صلاح 241 هدفاً مع ليفربول ليتقاسم المركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول عبر العصور مع جوردون هودجسون، ولكن إذا كان يريد الاقتراب من روجر هانت في المركز الثاني «285»، فسيحتاج إلى وقت أطول من هذا الموسم.